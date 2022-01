Futuros da Dow: correção do mercado não mostra piedade; Reunião do Fed, Apple lidera 5 grandes catalisadores

Os futuros do Dow Jones Index serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, entrando em uma semana maciça de ganhos da Apple-Tesla, bem como da importante reunião do Federal Reserve. Bitcoin e outras criptomoedas continuaram a vender no fim de semana.







A correção do mercado de ações ocorreu na semana passada, com os principais índices registrando perdas acentuadas e quebrando vários níveis de suporte importantes. Mesmo setores poderosos, especialmente o financeiro, estão sob forte pressão. Até agora, os touros fizeram apenas acusações temporárias, já que os investidores correram para vender as retrações em vez de comprar as quedas. É hora de ficar muito na defensiva.

Ações da Tesla e os gigantes do Dow Jones Uma maçã (AAPL), Microsoft (MSFT) E Larva (gato) está disponível esta semana, juntamente com dezenas de outras empresas de qualidade. Mas o evento principal provavelmente será a reunião do Federal Reserve de 25 a 26 de janeiro.

O anúncio da reunião do Fed na tarde de quarta-feira e a conferência de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, podem definir o tom para os rendimentos do mercado de ações e do Tesouro para as próximas semanas. Espera-se que o Fed continue sua desalavancagem acelerada de títulos e permaneça no caminho para concluir as compras de ativos em meados de março.

Mas a verdadeira questão é o que acontece a seguir. O presidente do Fed, Powell, provavelmente fará comentários sobre o momento e o ritmo dos aumentos das taxas de juros e dos cortes no balanço. Falar em encolher o balanço, e rápido, foi uma grande razão para o rendimento do Tesouro de 10 anos estar subindo e o mercado de ações entrar em uma fase de correção.

Tesla (TSLA) e o estoque da Microsoft está em execução Classificação IBD. O estoque da MSFT está localizado em Líderes de longo prazo do IBD Lista. As ações da Tesla estão localizadas em defeito 50 Lista.

O vídeo incluído neste artigo discute a correção do mercado em profundidade, além de analisar as ações da Apple, Saúde Unida (Nações Unidas) E GB Hunt Serviços de Transporte (JBHT).

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow abrem às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

O Bitcoin continuou a vender junto com outras criptomoedas. O preço do Bitcoin caiu para cerca de US$ 35.000 depois de quebrar US$ 40.000 na sexta-feira. Chegou a US$ 68.990,90 no início de novembro.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

correção do mercado de ações

A correção de mercado da semana passada prevaleceu e não escapou, com os principais índices caindo todos os dias da semana resumida.

O Dow Jones Industrial Average caiu 4,6% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 5,7%. O Nasdaq Composite Index caiu 7,6%. O pequeno capital Russell 2000 diminuiu 8%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para uma alta de dois anos de 1,87% na quarta-feira, mas fechou a semana um pouco mais baixo em 1,75%.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 2,2%, para US$ 85,14 o barril, embora no final da semana tenham diminuído ligeiramente em relação aos níveis mais altos desde 2014.

Cinco saldos elásticos na correção de mercado

ETFs

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 11,4% na semana passada, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETF (em forma) caiu 8,6%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 5,2%, com as ações da MSFT sendo um componente-chave. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 11,5%, já que o segmento de chips anteriormente resiliente sofreu uma queda grave.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 10% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) diminuiu 6,4%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 6,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) queda de 7,7%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) perdeu 3,2%, mesmo em meio a preços de energia mais altos. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) caiu 6,5%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 3,45%

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 10,9% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 9,7%. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

Ações da Microsoft

A Microsoft deve divulgar seus lucros na noite de terça-feira, fornecendo informações a outros fabricantes de software e gigantes da computação em nuvem. As ações da Microsoft pareciam fortes no final de 2021, mas caíram no ano novo. As ações caíram 4,6%, para 296,03 na semana passada, fechando na linha de 200 dias. A forte recuperação de 200 dias pode fornecer uma oportunidade de compra para as ações da MSFT como líder de longo prazo.

Para a negociação de posição tradicional, os investidores terão que esperar que a Microsoft recupere pelo menos a sequência de 50 dias, o que provavelmente não acontecerá sem uma recuperação real no mercado mais amplo. O ponto oficial de compra é 349,77 a partir de uma base plana, segundo Análise do MarketSmith.

a Linha de força relativa Para as ações da Microsoft caiu nos últimos dois meses, mas não caiu. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, subiu na semana passada. Isso é um reflexo de quão mal o S&P 500 se saiu na semana passada.

Estoque Tesla

Os ganhos da Tesla vencem na quarta-feira à noite. A gigante dos veículos elétricos deve relatar um sólido crescimento dos lucros em meio à expansão das entregas de automóveis e ao forte poder de preços. Os investidores podem estar mais interessados ​​na orientação para 2022, incluindo a meta geral de entrega e quando as fábricas de Berlim e Austin finalmente serão abertas. Eles também vão querer saber quando os veículos futuros chegarão. Diz-se que a produção do Cybertruck foi adiada para 2023, mas a Tesla não confirmou isso. Qualquer orientação concreta sobre 4.680 células de bateria também seria muito apreciada.

As ações da Tesla caíram 10,1%, para 943,90 na semana passada. As ações estão perdendo de vista a linha deslizante de 50 dias agora e estão de volta abaixo do nível chave de 1000. As ações da TSLA ainda estão sendo negociadas dentro de uma base de fundo duplo um pouco frouxa, mas está definitivamente na metade inferior. O ponto de compra está um pouco acima de 1200.

A linha RS das ações da Tesla tem tendência de queda nas últimas duas semanas. No lado positivo, as ações da TSLA se comportaram muito melhor do que a maioria das ações de crescimento, particularmente aquelas com índices P/L de três dígitos.

Estoque da Apple

As ações da Apple caíram 6,2% na semana passada, caindo nas médias móveis de 50 dias e 10 semanas, o que é um forte sinal de venda. Mas a linha RS de ações da AAPL mal caiu.

Lucros da Apple devidos quinta-feira à noite. Comparações feitas há um ano estão se tornando mais difíceis para a gigante do iPhone. A orientação será fundamental. Uma reação positiva aos lucros da Apple não apenas elevará as ações da AAPL, mas potencialmente aumentará o número de fabricantes de chips e outras empresas no ecossistema do iPhone.

lagarta de estoque

Ganhos da Caterpillar de um fim de semana movimentado na sexta-feira.

As ações da CAT caíram 6,5%, para 214,09 na semana passada, testando novamente a sequência de 200 dias. Mas isso ocorre após quatro ganhos semanais consecutivos, os dois últimos em forte volume. O estoque da Caterpillar agora é indicativo do processo de consolidação desde o início de junho. O ponto de compra para ações CAT agora é 230,43.

A linha de estoque RS da Caterpillar está em alta histórica, mas subiu fortemente até agora em 2022.

análise do mercado de ações

É uma correção do mercado de ações, não se engane. Os principais índices fecharam perto das mínimas da sessão ao longo da semana, com o Nasdaq Composite e o Russell 2000 caindo mais de 1% a cada dia.

O Nasdaq caiu abaixo da linha de 200 dias pela primeira vez desde abril de 2020. E o composto não parou por aí, cruzando suas mínimas de outubro para o menor desde junho. Russell 2000 atingiu uma baixa de 52 semanas. O Dow afundou 50 dias e 200 dias na semana passada.

O S&P 500, que liderou o rali do mercado em 2021, quebrou abaixo da linha de 200 na sexta-feira.

A linha de recuo avançada, que está meses atrás, caiu nas últimas semanas.

As ações de crescimento continuam a liderar a liquidação, mas o setor financeiro foi duramente atingido na semana passada, com os rendimentos dos títulos encolhendo e os relatórios de lucros fracos, na melhor das hipóteses. Os estoques de metais e mineração, que pareciam muito fortes na semana passada, caíram na semana passada, embora alguns nomes ainda estejam indo bem. As ações de energia cederam algum terreno.

A recuperação do mercado não seria surpreendente no início da próxima semana, já que os touros tentam ficar perto da marca de 200 dias para o S&P 500. O índice de volatilidade CBOE, conhecido como VIX, subiu nos últimos dias, finalmente se aproximando de suas máximas pelo menos no início de dezembro. Quando o chamado medidor de medo no mercado atinge níveis extremos, pode sinalizar a aproximação de um fundo de curto prazo.

O mercado tentou se recuperar várias vezes na semana passada, mas a recuperação durou apenas alguns minutos ou horas.

Em algum momento, a sessão de ações será positiva, mas isso não significa que o mercado tenha atingido o fundo do poço. Espere para ver se o rally do mercado de ações tenta os estágios A Dia de acompanhamento Para confirmar a nova tendência de alta.

O que você está fazendo agora

A temporada de resultados costuma ser um momento impressionante, pois os investidores precisam decidir se mantêm ou não suas posições nos resultados trimestrais. Mas agora, a maioria dos investidores deve estar em grande parte em dinheiro, exceto pelas principais participações dos antigos vencedores.

Os investidores devem procurar ações que se mantenham relativamente bem em uma correção de mercado. Não exagere se as ações estão em bases adequadas ou se residem perto de pontos de compra. Quando a tentativa de mercado é dois dias depois, você pode começar a se concentrar mais em ações que criam oportunidades de compra antes do dia de acompanhamento. Agora, você está procurando por talento bruto.

Por enquanto, as ações da Apple estão perdendo terreno, mas ainda estão razoavelmente estáveis. Pode parecer muito melhor ou pior depois dos ganhos. UnitedHealth, GB Hunt e Viajantes (TRV) já reportou ganhos, eliminando incertezas importantes, mas isso não significa que continuará a se manter.

