David Lee Roth, o famoso astro do rock conhecido por enfrentar o Van Halen várias vezes, anunciou sua aposentadoria.

O músico de 66 anos confirmou a notícia Em um telefonema para o Las Vegas Review-Journal recentemente.

“Estou jogando sapatos. Estou aposentado”, disse ele. “Este é o primeiro e único anúncio oficial.”

Ele disse ao veículo que, uma vez que eles tinham “a notícia”, poderiam “compartilhá-la com o mundo”.

Roth planeja terminar fazendo uma série de shows no House of Blues em Mandalay Bay em Las Vegas no final deste ano e no início do próximo.

Os shows acontecerão nos dias 31 de dezembro de 2021 e 1, 5, 7 e 8 de janeiro.

O músico, conhecido pela sua presença entusiástica e curiosa em palco, acrescentou: “Não vou explicar a afirmação. A interpretação está em lugar seguro. Estas são as minhas últimas cinco actuações”.

Os ingressos para o show final estarão à venda a partir de sábado, 2 de outubro, às 10h PT.

Quando Roth falou com a Review, ele disse ao entrevistador para “tentar não interromper”, porque ele iria “fechar meus olhos e levá-lo para dar uma volta”.

Ele revelou que falou com ele recentemente Alex Van HalenUm baterista da popular banda de rock, ele estava ciente do anúncio de Roth.

Foto de grupo do Van Halen: Eddie Van Halen, Michael Anthony, David Lee Roth, Alex Van Halen. Finn Costello / Redferns

“Ele e eu estamos conversando e ainda não consigo falar o nome dele, mas ele sabe o que vou dizer”, explicou. “Falamos um com o outro constantemente, duas ou três vezes por dia. Rimos como piratas.”

Não está claro a que Roth estava se referindo quando disse que não poderia “falar pelo” Van Halen. A Fox News entrou em contato com os representantes do baterista para comentar.

Ruth disse que “meu querido colega faleceu” recentemente – uma referência clara ao Eddie Van Halen – Ele tem estado em sua mente ultimamente, e ele marcou seu próximo aniversário de 67 em 10 de outubro.

“Estou encorajado e compelido a realmente entender como meu tempo é curto, talvez meu tempo seja mais curto”, disse Roth.

Ele admitiu que esperava ser o “primeiro” membro do Van Halen a morrer.

“Ei Ed, o que está no espelho retrovisor provavelmente sou eu”, disse o músico. “E meus médicos, meu terapeuta, me forçaram a realmente abordar que, toda vez que subo ao palco, estou colocando esse futuro em risco.”

Ele explicou que por 50 anos deu ao seu público tudo o que tinha, como ele pedia a qualquer artista no palco, “quer você saia com um violão ou uma orquestra”.

Roach se lembra de seus primeiros dias com a banda, quando pagava menos de US $ 200 por noite, e eles gastavam a maior parte do dinheiro em gasolina.

“Era um clube de jantar no sábado à noite, chegávamos lá às 3 da manhã e pedíamos tudo do cardápio, as três bananas, o café da manhã do Grand Slam com bacon e aqueles com salsicha”, lembrou Ruth. “Colocamos duas mesas juntas … um policial passou por aqui – era Cup Town – e perguntou: ‘Quem são vocês?’” ‘Eu disse:’ Senhor, somos uma banda de rock and roll! ‘Ele disse:’ Você tem dinheiro suficiente para tudo isso? palavrão[-sapatos, dinheiro ‘)]palavrão[-sapatosmoney”[كلمةبذيئة[-حذاء،نقود”)[expletive[-shoesmoney”

David Lee Roth fará as últimas apresentações na House of Blues em Mandalay Bay. Arquivos de Michael Oakes

Ele acrescentou que se lembra daqueles dias “como eles eram ontem” e recentemente se lembrou daquela história particular com Alex Van Halen.

“Acabei de encontrar uma calça lá em cima”, revelou a estrela, que também é conhecida por suas roupas coloridas e da moda. “Eu era tamanho 29. Eddie era tamanho 26. É daí que viemos”.

“Eu tenho uma banda fazendo o que eu e os Blocks costumávamos chamar, e isso significa 75 ensaios para um show”, disse Roth sobre seus próximos shows. “Trazemos no clássico estilo VH. Alex e eu somos a única cópia, essa foi a mensagem dele. Não há outra diferença. Não há tocha a ser passada. Não há outro lado dessa moeda. Esta é a Van clássica Halen na sua cara. “

Concluiu dizendo que a sua carreira tem sido “fantástica e maravilhosa”, acrescentando que “não tem arrependimentos, nada a dizer de ninguém”.

O roqueiro acrescentou: “Vou sentir saudades de todos vocês. Fiquem mornos”.