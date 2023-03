Jumeirah Shots of Memphis foi acusado de agressão após socar Elisa Brett, do Bowling Green, após o jogo feminino do NIT

Um jogador de basquete de Memphis foi acusado pela polícia do campus de Bowling Green de agressão depois de socar um jogador do Falcons na linha de aperto de mão após o jogo feminino do NIT, de acordo com o departamento atlético de Bowling Green.

O confronto aconteceu depois que o Bowling Green venceu o Memphis na noite de quinta-feira.

Enquanto as equipes marchavam em direção à quadra central após a vitória de Bowling Green por 73 a 60 no jogo das oitavas de final, o Jumeirah Shots of Memphis parou para conversar com a jogadora do Falcons, Elisa Britt. Após uma breve conversa, Shutes aparece para dar um soco no rosto de Brett. Brett caiu em direção à mesa do apontador e na linha lateral.

O vídeo do incidente mostrou o companheiro de equipe de Schutz rapidamente agarrando-a e escoltando-a para fora do campo enquanto os companheiros de equipe de Brett a verificavam.

O basquete feminino da BGSU segue para a oitava rodada do WNIT com uma vitória sobre o Memphis – mas esta, infelizmente, roubará as manchetes. Cena feia e feia na fila do aperto de mão. Um dos jogadores de Memphis para você Elisa Britt. Simplesmente brutal. pic.twitter.com/2hptXYBEtj – JordanStrack (@JordanStrack) 24 de março de 2023

Não houve nenhuma palavra imediata sobre a causa do confronto ou se algum jogador ficou gravemente ferido.

Bowling Green disse em um comunicado que o incidente estava nas mãos da polícia do campus.

“O incidente que ocorreu após o jogo WNIT desta noite foi entregue ao Departamento de Polícia da BGSU”, disse a escola. “O esporte da Bowling Green State University não faz comentários sobre investigações policiais ativas. Nossa prioridade é a saúde, a segurança e o apoio de nossos alunos-atletas.”

A guarda de boliche do Green Falcons Elisa Brett (5), à esquerda, é ajudada a sair da quadra após uma briga com a guarda do Memphis Tigers, Jumeirah Shots (não na foto) durante um aperto de mão pós-jogo após o jogo de basquete feminino da terceira rodada da faculdade em 23 de março de 2023 no Stroh Center em Bowling Green, Ohio. Scott W. Grau/Icon Sportswire via Getty Images



Robin Fraalich, técnico do Bowling Green Ele não comentou diretamente sobre o incidente após o jogo, dizendo apenas que eles estavam “descobrindo todas aquelas coisas”, no que dizia respeito à linha do aperto de mão.

O departamento de atletismo de Memphis disse na sexta-feira que o incidente foi “profundamente lamentável e certamente não se alinha ou representa nossas expectativas para nossos programas e alunos-atletas”.

“Como o incidente ocorreu após a partida, a jurisdição cabe às autoridades locais e estamos cooperando totalmente com suas ações”, disse o comunicado. “Para respeitar este processo, não faremos mais comentários até que esteja completo.”

Recurso do Jornal de Negócios de Memphis mencionado Aquele Schutz, que lidera o placar do Tigers, deu uma cotovelada no rosto dela faltando 24 segundos para o fim do primeiro quarto e jogou apenas oito minutos no primeiro tempo. Ela voltou para iniciar o segundo tempo.

A armadora do Memphis Tigers, Jumeirah Shots, 23, é escoltada para fora da quadra após uma briga com a armadora do boliche do Green Falcons, Elisa Brett (não na foto), durante um aperto de mão pós-jogo após o jogo de basquete da 3ª rodada do Torneio Nacional Feminino por convite em 23 de março de 2023 no Stroh Center em Bowling Green, Ohio. Scott W. Grau/Icon Sportswire via Getty Images



Shots, uma jogadora do quinto ano que terminou com 13 pontos em seu último jogo com os Tigers, foi uma seleção do All-AAC de segundo time nesta temporada.

Brett marcou 15 pontosincluindo 13 no terceiro trimestre, na vitória.

Bowling Green jogará contra a Flórida na próxima segunda-feira no WNIT Great 8 Championship.