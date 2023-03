AVISO NFL – Não-agentes podem entrar em contato com as equipes de Lamar Jackson

Jamison HensleyRedator da ESPN3 minutos para ler

RGIII sobre Lamar: “Há algo maior acontecendo aqui” Robert Griffin III e Jeff Darlington comentam o tweet de Lamar Jackson e as declarações da NFL sobre falar com Jackson sem qualquer representação adequada.

Owings Mills, Maryland – N.Y. A saga da entressafra de Lamar Jackson tomou outro rumo inesperado com a distribuição de um memorando para toda a liga e o envolvimento de um parceiro de negócios de equipamentos de ginástica chamado Ken Francis.

Na quinta-feira, a NFL enviou um memorando a todos os clubes notificando-os de que alguém não aprovado pela NFLPA pode estar tentando persuadir o pessoal da equipe a entrar em negociações contratuais com Jackson, o quarterback do Baltimore Ravens que recebeu a marca de franquia não exclusiva. .

De acordo com as regras da liga, os times só podem falar com Jackson porque ele não tem um agente.

De acordo com o memorando obtido por Adam Schefter, da ESPN, a NFLPA notificou a liga de que Francis, que não é um agente autorizado da associação de jogadores, pode estar entrando em contato com os times sobre Jackson.

O memorando, que foi distribuído a todas as 32 equipes, afirmava: “Como uma pessoa não credenciada, o Sr. Francis está proibido de negociar cronogramas de licitações ou contratos de jogadores, ou discutir negociações em potencial em nome de qualquer jogador da NFL ou jogador em potencial. em conexão com essas negociações”.

Francis disse a Jeremy Fowler, da ESPN, que não contatou as equipes em nome de Jackson.

“Não falo por Lamar”, disse Francis.

Jackson também negou que Francis tenha contatado as bandas em seu nome, Twitter: “Pare de mentir porque o cara não tentou negociar por mim.”

Francis disse que é parceiro de negócios de Jackson em equipamentos de ginástica portáteis e essa é a extensão de seus negócios. Ele enfatizou que Jackson cuida de seus próprios assuntos de futebol, embora haja pessoas em seu círculo que ele possa consultar.

O memorando lembrava às equipes que a planilha de lances só pode ser negociada com o jogador, se ele estiver agindo em seu nome, ou com um mandatário.

“Para ser claro, o Sr. Jackson não é atualmente representado por um agente aprovado pela NFLPA”, dizia o memorando. “A violação desta regra pode resultar em qualquer jornal recusando uma oferta ou o contrato de jogador resultante celebrado pelo Sr. Jackson e o novo clube.”

A NFL pode multar os times em $ 47.000 se o clube negociar um contrato com um agente ou representante que não seja verificado pela NFLPA.

Esta é a segunda vez em sete meses que a liga teve que resolver isso. Em agosto, o Conselho de Administração da NFL enviou um memorando a 32 times sobre como falar com um agente não aprovado pela NFLPA que estava contatando clubes em nome do linebacker Roquan Smith quando ele estava com o Chicago Bears. Smith foi negociado com o Ravens na última temporada e negociou uma extensão de cinco anos com o Baltimore em janeiro.

Em 7 de março, os Ravens colocaram a marca de franquia não exclusiva de Jackson depois que os dois lados não conseguiram chegar a um novo acordo após 25 meses de negociações.

Sob a marca não exclusiva, Jackson pode negociar com outras equipes. Se ele assinar uma folha de oferta, Baltimore terá cinco dias para corresponder ou receberá escolhas de primeira rodada como compensação.

Se não houver folha de oferta, Jackson terá US$ 32,416 milhões abaixo da marca.

Um oficial do Ravens disse à ESPN que a equipe só negociou com Jackson desde que ele se tornou elegível para uma extensão de contrato em 2021.