Darrick Hall espera chegar ao Philadelphia Phillies

CLEARWATER, FL – Por volta das 13h de sexta-feira, Darrick Hall viu Reese Hoskins parado ao lado de seu armário no clube Phillies. Foi a primeira vez que ele o viu desde quinta-feira, quando o veterano corredor de base rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ao tentar lançar uma bola no chão.

Muita coisa mudou nessas 24 horas. Pouco depois da lesão, os Phillies anunciaram que Hoskins seria operado e perderia o restante da temporada. Na manhã de sexta-feira, o presidente de operações de beisebol, Dave Dombrowski, anunciou que Hall, o homem de 27 anos de idade, o primeira base, iria substituí-lo.

Foi uma situação difícil de lidar. Hall cruzou discretamente as ligas menores por seis temporadas, esperando por sua chance de fazê-lo. Ele finalmente estava aqui, mas às custas de seu amigo e mentor.

Ele se aproximou e abraçou seu companheiro de equipe.

“Rice, sinto muito”, disse ele. “Isso é realmente cruel.”

Hoskins não aceitou o pedido de desculpas.

“Na verdade, estou feliz por você”, disse ele.

Hall ficou emocionado com a resposta de seu companheiro de equipe, mas não ficou surpreso. Este é sempre Hoskins. Quando Hall estava no treinamento de primavera da liga secundária, ele costumava assistir Hoskins praticando rebatidas. Ele viu um jogador paciente que toma boas decisões. Então, ele começou a fazer perguntas sobre sua abordagem, e Hoskins sempre teve tempo para responder.

Hall foi selecionado na 14ª rodada do draft de 2016. Ele não era um grande fã ou um grande nome, mas Hoskins estava ansioso para aprender isso. Anos depois, quando Hall fez sua estreia na liga principal em junho de 2022, ele entrou no clube Phillies e encontrou seu armário ao lado do de seu amigo.

Hall foi convocado após a fratura do polegar de Bryce Harper para substituí-lo como o rebatedor designado, e ele capitalizou. Ele perguntaria a Hoskins sobre o jogo, sobre o clube e como se tornar um jogador sênior. E como sempre, Hoskins estava dando a ele uma resposta pensativa.

“Foi simples, mas reservar um tempo para ajudar significou tudo para mim”, disse Hall.

Hall credita a Hoskins a formação de quem ele é como jogador hoje, o que tornou a quinta-feira ainda mais dolorosa. Ele não estava no BayCare Ballpark no momento da lesão; Ele estava em um hospital local com sua esposa, Ashley, que estava passando por uma cirurgia. Enquanto estava sentado na sala de pós-operatório, ele viu vídeos de Hoskins circulando no Twitter.

Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele tentou assistir aos clipes em câmera lenta, para ver como Hoskins se cortava, mas isso não oferecia clareza. Foi uma estranha lesão sem contato. Não havia sentido em fazê-lo.

“É de partir o coração”, disse Hall. “Como atleta, estamos ansiosos para competir em alto nível. Colocamos toda essa preparação no nosso corpo e no nosso tempo na sala de musculação, e quando você vai lá e acontece uma coisa dessas, é de partir o coração, porque você sei todo o trabalho que deu nisso. É muito triste.”

O homem da primeira base de Phillies, Rhys Hoskins, é retirado do campo após sofrer uma lesão ao tentar uma bola no chão.

Quando Hall recebeu a notícia de que jogaria a maior parte do tempo na primeira base nesta temporada, ele ficou amargo. Mas ele vê isso como uma oportunidade para promover sua equipe. Ele acha que Hoskins a vê da mesma maneira.

“Ele basicamente me deu sua bênção para fazer isso”, disse Hall. Este é o último sinal de respeito. Como jogador, seu coração está nele. Ele sabe que precisamos de pessoas para intensificar.

“Jogamos em posições semelhantes e ele não pode mais fazer isso. [this year]. Portanto, esta é minha chance de mover a agulha para a frente para a equipe. Não é pessoal. Vou mover a agulha o mais longe que puder. Não tentarei substituir Reese. Eu serei Darrick Hall. Eu me sinto pronto. Eu sinto que estou no meu melhor de sempre. Infelizmente, lesões acontecem. Mas se eu tiver a chance de ajudar o time, esse é o nosso objetivo”.

