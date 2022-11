John Kerry testa positivo para Covid-19 na COP27 enquanto as negociações avançam para a prorrogação

CNN

–



Faltando apenas algumas horas para um acordo climático internacional, o enviado climático dos EUA, John Kerry, testou positivo para o Covid-19, disse sua porta-voz Whitney Smith na cúpula climática COP27 da ONU em Sharm el-Sheikh, Egito.

Smith disse em um comunicado que Kerry “apresenta sintomas leves” e está se isolando na cúpula. Com as negociações chegando a um momento crítico, ele está “trabalhando com a equipe de negociação e seus colegas estrangeiros por telefone para garantir um resultado bem-sucedido da COP 27”.

Não é uma boa hora para o principal negociador climático dos Estados Unidos pegar a doença. A última sexta-feira da cúpula anual sempre foi um momento difícil para os negociadores chegarem a um acordo com o qual cerca de 200 países possam concordar. Mas as questões são particularmente espinhosas este ano – os Estados Unidos são um grande obstáculo na questão crucial de uma Fundo de Perdas e Danosque ajudaria os países em desenvolvimento e mais vulneráveis ​​do mundo Recuperação de desastres climáticos Eles não fizeram muito para que isso acontecesse.

Perdas e danos não são a única questão pendente. Os líderes mundiais na COP27 também estão tentando freneticamente chegar a um acordo que proteja a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais.

Poucas horas antes da cúpula de Sharm el-Sheikh terminar oficialmente na sexta-feira – e como o local da conferência estava sendo canibalizado em torno de negociadores – Sameh Shoukry, presidente da COP deste ano, disse estar “preocupado” com a falta de progresso da cúpula até agora.

“Continuo preocupado com o número de questões pendentes, incluindo financiamento, mitigação, adaptação, perdas e danos e as interligações entre eles”, disse Shoukry na conferência.

“Hoje, precisamos mudar o ritmo novamente. O tempo não está do nosso lado”, acrescentou.

A presidência egípcia da COP adotou uma abordagem descontraída ao Covid-19 na conferência. Os organizadores não exigiram que os participantes fossem vacinados ou apresentassem um teste Covid-19 negativo no momento do registro, embora “recomendassem fortemente” que os participantes estivessem cientes das vacinas antes da chegada.

As máscaras também eram totalmente opcionais e raramente vistas dentro do local – embora tenha havido um aumento significativo no número de pessoas que as usam nos últimos dias.

À medida que mais e mais pessoas testaram positivo e notícias de um possível surto começaram a circular, mais participantes começaram a se esconder. No entanto, até sexta-feira, quando a notícia do teste positivo de Kerry foi divulgada, a maioria das pessoas permaneceu sem máscaras.

A delegação chinesa se destacou ao pedir a quem quisesse entrar no pavilhão do estado que escondesse e esterilizasse as mãos.