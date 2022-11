O dissidente russo Alexei Navalny diz que foi levado para uma cela solitária por ‘Sketny’

CNN

O dissidente russo preso Alexei Navalny foi transferido para uma cela solitária, de acordo com tweets dele mesmo e de sua equipe, no que ele descreveu como uma ação destinada a me “silenciar”.

Navalny, um crítico proeminente do presidente russo, Vladimir Putin, explicou o que aconteceu em um tweet na quinta-feira: “Parabéns, você subiu para outro nível na hierarquia dos criminosos prisionais”, escreveu Navalny sarcasticamente, acrescentando que os funcionários da prisão o transferiram para um “espaço de algum tipo.” cela estreita.

Salas do tipo cela são usadas como punição ou para separar os criminosos mais perigosos do sistema prisional russo. Prisioneiros em colônias criminosas russas são muito mais comuns Em quartéis em vez de celas De acordo com um relatório do Centro de Estudos Orientais (OSW), com sede na Polônia.

Isoladamente, Navalny disse que só tinha permissão para dois livros e poderia usar o comissário da prisão, “embora com um orçamento muito limitado”.

Mas, disse ele, “a bestialidade real e indescritível, tão característica do Kremlin, que controla manualmente toda a minha prisão”, é a proibição de visitas. Navalny escreveu que estava programado para visitar seus pais, filhos e esposa, mas que não poderia mais vê-los.

“Alexei Navalny foi levado para uma sala do tipo masmorra. É como uma masmorra de punição, não apenas por 15 dias, mas para sempre”, escreveu sua porta-voz Kira Yarmysh no Twitter.

De acordo com o Código Penal russo, a detenção em uma cela não pode exceder seis meses. A CNN entrou em contato com os serviços prisionais russos para comentar.

Navalny foi envenenado com um agente nervoso em 2020, um ataque que muitas autoridades ocidentais e o próprio Navalny atribuíram publicamente ao Kremlin. A Rússia negou qualquer envolvimento.

Após uma estadia de cinco meses na Alemanha se recuperando do envenenamento por Novichok, Navalny voltou no ano passado a Moscou, onde foi preso por violar os termos de liberdade condicional impostos no caso de 2014.

No início deste ano, Navalny foi condenado a nove anos de prisão por acusações de fraude que ele disse terem motivação política.

Enquanto a juíza Margarita Kotova lia as acusações contra ele, imagens de vídeo mostraram Navalny como uma figura emaciada ao lado de seu advogado em uma sala cheia de agentes de segurança. ele é Ele parecia não afetado Durante o processo, observe alguns documentos judiciais na mesa à sua frente.

Navalny era então Transferência em junho De uma colônia penal onde cumpria pena em uma prisão de segurança máxima em Melikhovo, na região de Vladimir.

“Eles estão fazendo isso para me silenciar”, disse Navalny no Twitter na quinta-feira sobre suas novas condições de prisão. “Então qual é o meu primeiro dever? Isso mesmo, não tenha medo e não fique calado”, escreveu ele, exortando outros a fazerem o mesmo.

Em todas as oportunidades, faça campanha contra a guerra, Putin e o Rússia Unida. Abraço a todos.”