Catar proíbe venda de cerveja em estádios da Copa

DOHA, Qatar – A cerveja está sendo lançada nos estádios da Copa do Mundo.

Em uma mudança surpreendente, as autoridades do Catar decidiram que as únicas bebidas que serão vendidas aos torcedores nos jogos durante a Copa do Mundo de um mês serão sem álcool.

A decisão, tomada dois dias antes da abertura do torneio no domingo, foi foi confirmado Na sexta-feira pela FIFA dona do torneio.

A FIFA anunciou que “após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a FIFA, foi tomada a decisão de focar na venda de bebidas alcoólicas no FIFA Fan Fest, em outros destinos de torcedores e locais licenciados”. Ela acrescentou que a decisão significaria “remover os pontos de venda de cerveja nas proximidades do estádio da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar”.

A proibição da cerveja é a última e mais dramática mudança na Plano avançado de álcool Por vários meses, isso aumentou as tensões entre a Fifa, órgão que rege o futebol global, e o Catar, o conservador país islâmico onde a venda de álcool é rigidamente controlada. Mas ele também terá um contrato de patrocínio da FIFA de US$ 75 milhões com a Budweiser; irritar os fãs que já estão se recuperando das restrições, custos e inconvenientes do evento; Mais uma vez, os organizadores lutam para se adaptar nas horas finais antes do início do torneio.