Jin Shah está tentando lutar contra Lisa Barlow

Salt Lake City não esfriará tão cedo.

Jen Shah tenta iniciar uma luta física com a estrela de “As donas de casa reais de Salt Lake City” Lisa Barlow no trailer do meio da temporada Lançado na sexta-feira.

As tensões aumentaram quando Shah, 48, trouxe a colega de classe Meredith Marks – que não está com as garotas enquanto elas viajam no ônibus – e avisou que Marks, 49, estava “interpretando todos vocês”.

“Jane, não posso voltar”, respondeu Barlow, 46, aparentemente frustrado.

Então Shah se levanta e grita para Barlow: “Desligue o fogo!”

O clipe segue para uma cena em que Shah tenta atacar fisicamente Barlow enquanto o resto do elenco grita: “Não!” e “Oh meu Deus!”

Então, um membro da tripulação saltou e puxou Shah para longe de Barlow.

As tensões aumentaram depois que Jane Shah e Lisa Barlow entraram em uma discussão acalorada no trailer do meio da temporada “RHOSLC”. Getty Images Muito bem

A segunda metade da segunda temporada se concentrará nas consequências Prisões em março de Shah e seu assessor Stuart Smith, que são acusados ​​de roubar centenas de vítimas idosas em um golpe maciço de telemarketing.

os dois Inocente Ele foi acusado de fraude em abril, mas Smith o fez desde então não culpado culpado. Shah, por sua vez, negou sistematicamente qualquer envolvimento no esquema e mantém sua inocência.

Em uma cena do trailer, Shah desaba na frente de seu marido Sharif Shah sobre seus amigos não a apoiarem ou acreditarem nela.

Shah é afetado por seu pedido de inocência. Eu fiz bem

“Onde está todo mundo?” Ela está chorando. “Eu estava lá para eles o tempo todo. Eu não fiz nada para o rei.”

O membro do elenco, Mary Cosby, também está tendo uma discussão franca com Shah sobre sua prisão.

“Eu rezo para que você seja culpado – [I mean]’Você é inocente’, Cosby, 49, inadvertidamente disse a ela, e Shah respondeu rapidamente: ‘Eu sou inocente. “

“As verdadeiras donas de casa de Salt Lake City” vai ao ar aos domingos às 21h EST na Bravo.