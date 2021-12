Travis Parker defende coleção foda de tatuagens de odiadores da Internet

Travis Parker Não aqui para os odiadores que criticam sua coleção de tatuagens.

O corpo escuro do baterista do Blink-182 se tornou uma parte característica de seu visual, e ainda os envolve. Quando Parker, 46, postou uma foto sem camisa de sua arte corporal no Instagram, um crítico deixou um comentário dizendo que o músico gostaria de não ter muito à medida que envelhecia.

“A tatuagem parece muito boba, Travis”, disse a pessoa. “Quando você envelhecer, vai se arrepender.”

Parker não pôde deixar de aplaudir nos comentários. “Quando eu for mais velho, provavelmente irei sair com outros homens tatuados durões e, em geral, estou ótimo”, disse Parker. “O que você vai fazer quando se parecer com qualquer outra pessoa velha?”

Travis Parker

Travis Parker / Instagram

Desde então Parker começaram a namorar Agora um noivo Kourtney Kardashian, 42, adicionou uma tinta especial extra à sua coleção de tatuagens.

Em abril, Parker Ele tem o nome de seu amor em tinta Acima do mamilo esquerdo, depois de um mês, vamos Tatuagem Kardashian “Eu te amo” em seu antebraço interno. Na época, Kardashian compartilhou um instantâneo na mídia social de escrever as palavras no papel antes de escrever a doce mensagem no corpo de Parker enquanto ele olhava em silêncio.

“Eu tatuo”, Kardashian simplesmente comentou sobre Compartilhamento no Instagram.

Então, depois de apenas uma semana Ajoelhe-se sobre um joelho para a sugestão Kardashian, Parker teve os lábios de sua noiva tatuados na parte interna de seu bíceps esquerdo. O roqueiro provocou a nova tatuagem em sua história no Instagram, tirando uma foto do cenário da tatuagem antes de compartilhar uma marca preta dos lábios de Kardashian.

No dia seguinte, o tatuador de Parker Scott Campbell postou uma foto desde o design final. Além dos lábios de Kardashian, Campbell também pintou um enorme escorpião como o símbolo de seu signo do zodíaco punk-rock.

Parker Sugerir a Kardashian Em um hotel à beira-mar em 17 de outubro, usando um amplo espaço Arrume rosas e velas Na praia para definir o clima. Antes do grande momento, Parker se juntou a um designer de joias Lauren Schwartz Para criar o anel Kardashian perfeito.

Kourtney Kardashian; Travis Parker

Alabama, Leela Parker, Instagram Kourtney Kardashian e Travis Parker

“É um diamante perfeito e perfeitamente lapidado” Schwartz diga às pessoas, acrescentando: “Trabalhei nisso com Travis e ele foi uma grande parte disso. Ele foi muito prático em fazer tudo. É ótimo e eles estão felizes.”

Kardashian nunca se comprometeu ou se casou antes. Ela divide três filhos – Mason, 11, Penelope, 9 e Wren, 6 – com seu ex-marido, Scott Disick.

Parker foi casado anteriormente com sua ex-esposa Shanna MocklerCom quem divide o filho Landon, 17, a filha Alabama, 15, e a nora Attiana, 22. Ele e Mockler se separaram em 2008. O músico também foi casado com Melissa Kennedy de 2001 a 2002.