Grimes compartilha ‘jogador de jogo’ fala sobre ser ‘uma espécie de símbolo de desigualdade de Maria Antonieta Esque’

Em julho, Grimes tocou algumas músicas novas durante um DJ set no Discord como parte de sua aparição no VR Festival Splendor XR, uma ramificação do festival IRL da Austrália, Splendor In The Grass. Uma dessas canções, intitulada Game Player, foi co-produzida com Illangelo e, posteriormente, apareceu em trator A nova temporada da Rocket League. Agora está oficialmente disponível para transmissão.

O ‘Game Player’ deve aparecer nos Grimes que ele prometeu há muito tempo Lesbian Space Opera Ai. A faixa também chega alguns dias após o retorno do Big Grimes à internet, postando um TikTok abordando sua reputação como “uma espécie de símbolo de desigualdade no estilo de Maria Antonieta na comunidade pop-stan”. (O que eu achei divertido.)

Para contextualizar, Grimes recentemente rompeu com seu parceiro, que atraiu o bilionário Tesla Elon Musk. Isso não parece ter apagado a raiva dos comentadores por ela ter pulado para se defender sozinho ao longo dos anos. “Além dos cancelamentos, fui arrastada para escândalos geopolíticos reais”, disse ela, explicando que perseguidores estavam visitando sua casa e seus amigos estavam vazando informações pessoais sobre ela quando ela estava grávida dela e do filho de Musk, X Æ A-Xii.

Grimes também dobrou seus pensamentos sobre a “utopia radical” e seu “privilégio”, concluindo: “Se é moralmente errado pensar em uma utopia radical, como podemos obter uma utopia radical? Pois não seria de alguma forma de governo atual. ”

Ela terminou com um desafio: “E se você acha que tenho muita sorte de ter essas idéias, ou falar sobre essas idéias, eu adoraria nada mais do que qualquer outra pessoa que se junte a mim aqui e, literalmente, me provando que estou errado … é assim encontramos uma solução. “

Ouça “Player Of Games” e assista ao TikTok abaixo.