Jack Dorsey acha que Elon Musk está dando ‘cobertura’ no Twitter – Prazo

À medida que o relacionamento deles se aquece, Jack Dorsey Pesando de volta ao suporte Elon Muska aquisição pendente Após as notícias, o CEO da Tesla quer que Dorsey detenha uma participação e fique.

O cofundador e ex-CEO do Twitter ainda é membro do conselho de administração do Twitter, mas o atacou como disfuncional e planejava sair na reunião anual no final de maio, quando seu mandato expirar.

Dorsey respondeu hoje aos tweets de Ben Horowitz, cofundador e sócio geral da empresa de investimentos Andreessen Horowitz. A empresa concordou em investir US$ 400 milhões no Twitter de Elon Musk, Um dos 18 principais patrocinadores da Tesla alinhados para ajudar a financiar seu show, De acordo com o arquivo da SEC.

“O Twitter tem tanta promessa como domínio público”, disse Horowitz, “ele tem uma infinidade de questões desafiadoras, desde bots a abuso e censura. Ser uma empresa pública que depende apenas de um modelo de negócios de publicidade exacerba tudo isso.” Ele então acrescentou: “Elon é a única pessoa que conhecemos e talvez a única pessoa no mundo com coragem, inteligência e habilidades para consertar todas essas coisas e construir a arena pública que todos esperamos e merecemos”.

Isso mesmo, disse Dorsey.

Musk planeja tornar a empresa privada para colocar sua marca em uma plataforma que, segundo ele, deveria ser mais gratuita, com menos moderação no conteúdo. Na semana passada, Dorsey descreveu Musk como “a única solução em que confio” para fazer o Twitter funcionar. “Confio em sua missão de estender a luz da consciência.” Então ele disse: “Recuperar de Wall Street é o primeiro passo certo”.

O Twitter documentou a troca em outro arquivamento da Securities and Exchange Commission na quinta-feira.

Musk se ofereceu para comprar os acionistas existentes por US$ 54,20 por ação em um acordo no valor de cerca de US$ 44 bilhões. Ele revelou novos compromissos financeiros de mais de US$ 7 bilhões de um grupo de investidores, incluindo Larry Ellison, Fidelity, Sequoia Capital e a exchange de criptomoedas Binance.

O documento afirmava que Musk estava em discussões com alguns acionistas, especificamente mencionados por Dorsey, sobre a possibilidade de realizar “um investimento de capital no Twitter após a conclusão da fusão, em vez de receber considerações da fusão na fusão”.

Um grande investidor, o príncipe Alwaleed bin Talal, que inicialmente descreveu a oferta de Musk como muito baixa, contribuiria com seus 34,9 milhões de ações (mais de 5% da empresa) para o negócio.

Separadamente, a CNBC informou hoje que Musk deve atuar como CEO interino do Twitter por alguns meses após a conclusão do acordo. Dorsey atuou como CEO até o final de novembro de 2021, quando deixou o cargo de atual CEO Paraj Agrawal.

As ações do Twitter estavam entre os poucos ganhadores em banho de sangue no mercado de ações hoje, 2,65% maior. (O preço da Tesla caiu mais de 8%).