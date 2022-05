A Boeing muda sua sede de Chicago para Arlington, Virgínia.

Espaço reservado ao carregar ações do artigo

A Boeing mudou sua sede de Chicago para Arlington, Virgínia, segundo duas pessoas familiarizadas com o acordo, um sinal de que a gigante aeroespacial está inclinando sua ala militar e posicionando-a melhor para entrar no atoleiro político. A medida, relatada pela primeira vez pelo Wall Street Journal, pode ser anunciada oficialmente na próxima semana. Também ocorre quando a Boeing luta para livrar-se dos encargos financeiros do 737 Max, do impacto sufocante da pandemia nas viagens e das consequências do rompimento dos laços com a Rússia. A empresa registrou prejuízo de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre.

A mudança foi confirmada por duas pessoas familiarizadas com o acordo que falaram sob condição de anonimato porque a empresa planejava esperar até a próxima semana por um anúncio. A Boeing não respondeu imediatamente a um pedido de confirmação do Washington Post.

A administração do governador Glenn Yongkin (à direita) tem trabalhado nos últimos dois meses com a Boeing para atrair a empresa para o estado, segundo as duas pessoas que disseram que o governador, ex-executivo do Carlyle Group, tem um relacionamento pessoal com o presidente da Boeing. e CEO David L. Calhoun.

As duas autoridades disseram que o Estado não ofereceu à Boeing nenhum incentivo financeiro “significativo”.

“Por razões competitivas e para proteger informações confidenciais da empresa, não podemos comentar as perspectivas atuais ou potenciais de desenvolvimento econômico”, disse a porta-voz do condado de Arlington, Jessica Baxter, em comunicado. Katie Kristol, presidente do Conselho de Administração do Condado de Arlington (democrata), também se recusou a comentar.

A medida ocorre quando a Boeing enfrentou intenso escrutínio da Administração Federal de Aviação nos últimos anos, uma mudança que ocorreu depois que os legisladores notaram os laços estreitos entre os reguladores e a empresa após a queda do 737 Max em 2018 e 2019. Essa relação, no entanto, funcionários da linha de frente em engenharia e fabricação, que anteriormente levantaram preocupações sobre ultrapassar questões de segurança por executivos da empresa e altos funcionários da FAA.

Atualmente, a Boeing opera um grande escritório no bairro de Crystal City, em Arlington, a menos de 1,6 km do Pentágono e na extremidade de uma área que as autoridades locais apelidaram de “Pouso Nacional”. A Amazon está construindo uma segunda sede – também a vários quarteirões de distância – que deve ancorar o desenvolvimento na área.

A mudança da Boeing para Arlington confirma as expectativas de muitos impulsionadores de pousos nacionais, que disseram que a chegada da Amazon à região estimulará o crescimento econômico em um bairro que há muito é considerado subutilizado e subdesenvolvido. Seguindo uma recomendação do Comitê Federal de 2005 para realocar os contratados de defesa, Crystal City perdeu aproximadamente 17.000 militares e trabalhadores de defesa que ocupavam aproximadamente 4 milhões de pés quadrados de espaço de escritório.

Como parte do esforço para criar um corredor de alta tecnologia em National Landing, a Virginia Tech planeja construir um novo campus de engenharia no Potomac Yard de Alexandria. No ano passado, a Boeing doou US$ 50 milhões à escola para ajuda financeira e várias outras iniciativas, e os líderes da universidade também disseram que planejam trabalhar em estreita colaboração com a companhia aérea em projetos estudantis e iniciativas de carreira. READ El Salvador começa a comprar bitcoin em massa antes que a BTC se torne licitação legal amanhã - Notícias sobre Bitcoin

Ed Pearson, ex-gerente da fábrica do 737 em Renton, Washington, falou sobre os planos da empresa de se mudar e disse que seu “estômago caiu”. Ele disse que será importante para os executivos manterem contato com as operações de fabricação na área de Seattle e Carolina do Sul.

“Minha reação imediata foi que Chicago estava muito longe, e o pensamento de que iria tão longe foi incrível”, disse Pearson, que entrou no Congresso como denunciante após os acidentes.

Muito do interesse da FAA está focado no 787 Dreamliner, que é fabricado na Carolina do Sul. Os problemas de qualidade das aeronaves se acumularam e a Boeing interrompeu as entregas de aeronaves aos clientes.

A empresa disse quando divulgou os resultados trimestrais na semana passada que havia enviado documentos à Administração Federal de Aviação (FAA) que abririam o caminho para o reinício das entregas, mas ainda não está claro quando os reguladores podem dar sua aprovação.