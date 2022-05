Futuros de ações dos EUA apontam para uma extensão das vendas de Wall Street

Os futuros de ações dos EUA caíram, colocando os principais índices no caminho certo para estender as perdas após uma das piores vendas em Wall Street desde o início da pandemia.

Os futuros vinculados ao Dow Jones Industrial Average caíram 0,2%, um dia depois que o índice blue-chip caiu mais de 1.000 pontos, seu pior dia desde 2020. Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%, enquanto os futuros pesados ​​do Nasdaq 100 caíram 0,5%. . %.

As ações vêm perdendo terreno nos últimos dias, com os investidores tentando avaliar o impacto do plano do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros na economia. Os investidores estão presos entre esperanças conflitantes: esses aumentos de preços serão grandes o suficiente para domar a inflação em rápido crescimento, mas não tão grandes que inviabilizem o crescimento econômico.

“O mercado está tentando equilibrar se os bancos centrais estão mais preocupados com a inflação ou com o crescimento fraco, e o mercado claramente decidiu que estão mais preocupados com a inflação”, disse Altaf Kassam, chefe de estratégia de investimento para EMEA na EMEA. Consultores Globais da State Street. “Se o Fed vai combater a inflação a todo custo, certamente terá um impacto nas ações.”

DoorDash

Ele subiu quase 7% depois que a empresa de entrega de alimentos relatou um Aumento da receita trimestral tarde de quinta-feira.

As ações dos EUA subiram na quarta-feira depois que o Federal Reserve elevou as taxas de juros em… meio ponto percentualimpulsionada pelo alívio por não estar considerando ativamente aumentos maiores à frente, mas esse alívio desapareceu na quinta-feira, quando os investidores reavaliaram as expectativas das ações.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que o banco central concordou em aumentar a taxa de juros em meio ponto percentual em um esforço para reduzir a inflação que atingiu seus níveis mais altos em quatro décadas. Foto: Win McNamee / Getty Images



Frank Benzemra, chefe de estratégia de ações asiáticas do Société Générale, disse que as avaliações de mercado dos EUA “passaram de ricas para muito ricas” nos últimos 10 anos, uma vez que os preços das ações subiram mais do que os lucros. Mas ele disse que, à medida que as taxas de juros sobem, o valor que os investidores atribuem aos fluxos de caixa futuros das empresas está diminuindo.

Nos mercados de títulos, o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 3,074%, de 3,066% na quinta-feira, o nível mais alto desde novembro de 2018. Os rendimentos dos títulos aumentam com preços mais baixos.

Uma razão para a volatilidade volátil nos mercados: os investidores não têm um refúgio claro, pois os títulos e o ouro estão sob pressão do aumento das taxas de juros.

“Para lidar com essa volatilidade, você precisa de uma reserva, mas a renda fixa não é a barreira que costumava ser”, disse Kassam.

O petróleo Brent, padrão global do petróleo, subiu 2,2%, para US$ 113,35 o barril, estendendo sua recente série de ganhos impulsionados pelas expectativas de que a União Europeia está prestes a proibir as importações de petróleo russo em resposta à invasão da Ucrânia. Os preços do ouro subiram 0,3%.

O Bitcoin caiu 0,6%, para US$ 36.232, depois de cair mais de 8% na quinta-feira, com as vendas no mercado incentivando os investidores a sair de apostas arriscadas, como criptomoedas.

Os investidores aguardavam dados sobre a situação do mercado de trabalho, um ponto forte para a economia dos EUA, já que a taxa de desemprego se aproximava do nível mais baixo em 50 anos. Isso também levou a salários mais altos, que aumentaram as pressões inflacionárias. O relatório de empregos de abril, previsto para as 8h30 ET, deve mostrar outro mês forte para ganhos de emprego.

As ações japonesas resistiram à tendência de baixa mais ampla com a reabertura do mercado de Tóquio após três dias de feriados.

No exterior, os índices de referência caíram na Ásia e na Europa, acompanhando perdas nos Estados Unidos, com quedas mais notáveis ​​​​no índice Hang Seng, pesado em tecnologia, que caiu 3,8%. Na China, o Shanghai Composite Index caiu 2,2%. Na Europa, o Stoxx Europe 600 Continental Index caiu 1,2%.

British Airways

O consolidado International Airlines Group, que o detém, caiu mais de 8% após reportar um prejuízo operacional no primeiro trimestre. A Adidas caiu mais de 4% após alertar que suas vendas na China devem cair.

As ações japonesas resistiram à tendência de baixa mais ampla quando o mercado de Tóquio reabriu após três dias de feriados, com o índice Nikkei 225 subindo 0,7%.

