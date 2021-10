Grasshopper Factory junta-se ao gigante de videogame chinês NetEase

Um dia depois, soubemos como o popular criador de videogames Goichi “Suda51” Suda gosta. Reinicie ou recrie o endereço IP do Nintendo mais antigoAgora, ela anunciou que seu estúdio de desenvolvimento operará sob a gigante chinesa de videogames NetEase.

Sim, é isso mesmo – Grasshopper Manufacturer encerrou sua parceria com a editora e desenvolvedora japonesa GungHo Online Entertainment para ingressar no NetEase Group – uma das maiores empresas de Internet e videogame do mundo que também tem parceria com empresas ocidentais como a Blizzard.

Este é o próprio anúncio de Suda – que promete que o desenvolvedor continuará a criar jogos novos e emocionantes, como sempre:

Grasshopper Manufacture concluiu recentemente o trabalho no título do Switch, Chega de heróis 3. O plano agora é trabalhar nisso Três novos projetos IP originais na próxima década.

Aqui está a declaração completa de Suda51 anunciando esta nova parceria com a NetEase:

Grasshopper Manufacture Inc. comemorou Ela acabou de fazer 23 anos em março deste ano. Nos últimos 23 anos, nossa equipe de criadores com experiências e personalidades diversas trouxe uma grande variedade de jogos aos jogadores. Temos agora uma oportunidade única de repensar o desenvolvimento de jogos e a estrutura organizacional da Grasshopper Manufacture Inc. seguir em frente. À medida que entendemos nossas vantagens e posição únicas, fomos apresentados a novas possibilidades na criação de jogos.

Como todos sabemos, a NetEase Games desenvolveu muitos jogos excelentes no passado, e há muito tempo estou ciente das capacidades criativas da NetEase. Ao falar com a NetEase sobre “desenvolver jogos de console mais exclusivos juntos”, ele ressoou. Depois de muito pensar, decidimos por unanimidade “nos unir” no longo prazo, por meio de uma colaboração mais profunda para criar mais conteúdo de qualidade para os jogadores.

A NetEase Games entende os pontos fortes da Grasshopper Manufacture Inc. Ela está pronta para nos apoiar e é uma parceira muito confiável. A NetEase Games será a principal responsável por aconselhar sobre nossas atividades de planejamento de negócios e por fornecer financiamento adequado para o desenvolvimento de jogos. Seremos responsáveis ​​pela criação e produção do jogo para garantir que possamos continuar a manter o consistente “sabor de gafanhoto” e a qualidade do jogo pelos quais somos conhecidos. Além disso, também receberemos forte apoio da equipe NetEase de milhares de artistas e especialistas técnicos em relação à arte do jogo e garantia de qualidade. Faremos o máximo com esse apoio e nos esforçaremos para oferecer três jogos de criação Grasshopper de alta qualidade para todos os jogadores nos próximos 10 anos.