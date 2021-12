HWiNFO para suporte inicial para AMD RAMP e suporte aprimorado para plataformas de CPU AMD AM5 ‘Ryzen’

HWiNFO em breve terá suporte para plataformas de CPU AMD AM5 Ryzen de próxima geração e também uma nova tecnologia conhecida como RAMP.

Plataforma de CPU AMD Ryzen AM5 e suporte RAMP serão adicionados ao próximo lançamento do HWiNFO

Embora a versão mais recente do HWiNFO acrescente suporte inicial para o conjunto Intel Granite Rapids Xeon de próxima geração, a próxima versão se concentrará mais nas plataformas AMD. Você não apenas obterá suporte para plataformas AM5 Ryzen da AMD, mas o suporte inicial para AMD RAMP também foi mencionado. Embora tenhamos muitas informações sobre a plataforma de CPU AM5 da AMD e os CPUs Ryzen que acompanham, esta é a primeira vez que ouvimos falar de RAMP. Não sabemos se está relacionado à plataforma AM5, mas com base no nome, pode ser um novo algoritmo de boost, embora ainda não possamos confirmar isso.

Aqui está a lista das próximas mudanças HWiNFO Assim:

HWiNFO64 portado para UNICODE.

Suporte aprimorado para Intel XMP 3.0 Revisão 1.2.

Monitoramento de sensor aprimorado em algumas séries ASRock B660 e H610.

Adicionado suporte inicial para AMD RAMP.

Suporte aprimorado para futuras plataformas AMD AM5.

A próxima geração de CPUs para desktops Ryzen baseados no Zen 4 terá o codinome Raphael e irá substituir os CPUs Ryzen 5000 para desktops baseados no Zen 3, de codinome Vermeer. A partir das informações que temos atualmenteAs CPUs Raphael serão baseadas na arquitetura Zen 4 de 5nm e possuem portas I / O de 6nm em um design de chip. A AMD sugeriu aumentar o número de núcleos de suas CPUs de desktop mainstream de próxima geração, então podemos esperar um ligeiro aumento do atual limite de 16 núcleos e 32 threads.

Há rumores de que a nova arquitetura Zen 4 oferece ganhos de IPC de até 25% em relação ao Zen 3 e atinge velocidades de clock de cerca de 5GHz. Vindo AMD Chips Ryzen 3D V-Cache Baseado na arquitetura Zen 3, ele contará com chips empilhados, portanto, espera-se que o design seja transportado para o chipset Zen 4 da AMD.

Recursos esperados da CPU AMD Ryzen ‘Zen 4’ Desktop:

Novos núcleos de CPU Zen 4 (melhorias de IPC / arquitetura)

Nó de processo TSMC 5nm novo com IOD 6nm

Suporte na plataforma AM5 com soquete LGA1718.

Suporte de memória DDR5 dual channel

28 slots PCIe (específicos para CPU)

105-120W TDPs (faixa superior ~ 170W)

Quanto à plataforma em si, as placas-mãe AM5 terão o soquete LGA1718 que vai durar mais tempo. A plataforma conterá memória DDR5-5200, 28 pistas PCIe, mais I / O NVMe 4.0 e USB 3.2, e também pode ser fornecido com suporte nativo para USB 4.0. Haverá pelo menos dois chips da série 600 para o AM5 inicialmente, o carro-chefe X670 e o principal B650. Espera-se que as placas-mãe com chipset X670 apresentem suporte a memória PCIe Gen 5 e DDR5, mas devido ao tamanho maior, foi relatado que as placas-mãe ITX terão apenas chipsets B650.

Espera-se também que as CPUs Raphael Ryzen para desktops apresentem gráficos RDNA 2 a bordo, o que significa que, assim como a linha de desktop carro-chefe da Intel, a linha carro-chefe da AMD também contará com suporte gráfico iGPU. Em relação ao número de núcleos de GPU que estarão presentes nos novos chips, os rumores dizem que vai de 2-4 (128-256 núcleos). Isso seria menos do que o número de RDNA 2 CUs encontrados nas APUs Ryzen 6000 ‘Rembrandt’ a serem lançadas em breve, mas o suficiente para manter os iGPUs Intel Iris Xe afastados.

CPUs Raphael Ryzen baseadas no Zen 4 não são é esperado Até o final de 2022, então ainda há muito tempo para o lançamento. O time vai competir contra Linha de CPU para desktop Raptor Lake de 13ª geração da Intel.

Comparação de gerações de CPU de desktop AMD:

Família de CPU AMD Nome de código Processo do processador Núcleos / threads de processador (máximo) TDPs um programa slides de pódio Suporte de memória Suporte PCIe lançamento Ryzen 1000 Summit Ridge 14 nm (Zen 1) 16/08 95W AM4 300 series DDR4 – 2677 Geração 3.0 2017 Ryzen 2000 Pinnacle Ridge 12 nm (Zen +) 16/08 105 W AM4 400. Series DDR4-2933 Geração 3.0 2018 Ryzen 3000 Matisse 7 nm (Zen 2) 16/32 105 W AM4 500 series DDR4-3200 Geração 4.0 2019 Ryzen 5000 Vermeer 7nm (Zen 3) 16/32 105 W AM4 500 series DDR4-3200 Geração 4.0 2020 Ryzen 6000 Warhol? 7nm (Zen 3D) 16/32 105 W AM4 500 series DDR4-3200 Geração 4.0 2022 Ryzen 7000 Rafael 5 nm (Zen 4) 16/32? 105-170 W AM5 600. Series DDR5-4800 Geral 5.0 2022 Ryzen 8000 Granite Ridge 3nm (Zen 5)? A ser anunciado A ser anunciado AM5 700 series? DDR5-5000? Geral 5.0 2023