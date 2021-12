A Epic Games Store está fechando 15 dias de jogos gratuitos ao desistir da trilogia Tomb Raider

Se você é um fã de jogos para PC e ainda não o fez, você pode abrir a Epic Games Store e O último lote da promoção de jogos grátis de 15 dias foi interrompido. Vale a pena dedicar seu tempo porque, em vez de dar aos usuários um único endereço, como Shenmue III ou monitoramentoA Epic Games Store está pronta para jogar a trilogia Tomb Raider completamente reiniciada: Jogo Tomb Raider Year EditionE Comemorando 20 anos da ascensão do Tomb Raider, E Shadow of the Tomb Raider Ultimate Edition.

Tentar adicionar endereços à sua biblioteca digital mais cedo hoje foi mais difícil do que deveria, pois surgiram problemas persistentes de servidor. ontem É um jogo eletronico interrupção, armazenamento mais lento. Não está claro se a Epic Games ainda está tendo problemas ou se as pessoas realmente querem esses jogos, mas de acordo com sua página de status, tudo deve funcionar perfeitamente agora.

Se você está se perguntando como a Epic Games pode se dar ao luxo de simplesmente desistir dos jogos, dê uma olhada Documentos que apareceram no início deste ano como parte de Batalha legal com a Apple Via App Store. como Tim Sweeney Confirme no TwitterA empresa negocia uma taxa fixa para a oferta em vez de por cópia, então, de repente, o software multibilionário está muito mais barato.

Não sabemos quanto a empresa está pagando à Square Enix para distribuir jogos de Tomb Raider, mas uma Arkham Trilogy Sorteio em 2019 Custa à empresa apenas US $ 1,5 milhão – uma queda relativa no grupo em comparação com o dinheiro É um jogo eletronico Traz, além do valor, agregar mais clientes à play store.

Ele estará disponível para adicionar gratuitamente até 6 de janeiro às 11h ET, então você tem bastante tempo para obtê-lo – a menos que tenha esquecido e nunca o tenha esquecido, então provavelmente é melhor clicar no botão Obter agora.