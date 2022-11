Home Depot bate lucro em meio à queda no mercado imobiliário; Lowe no convés

Home Depot (HD) superou as previsões do terceiro trimestre na manhã de terça-feira, com Louie (um pouco) a bordo na quarta-feira. As ações em HD estão em baixa, enquanto as ações em BAIXO pouco mudaram após a abertura do mercado na terça-feira, após os ganhos da Home Depot.







Os varejistas de melhorias residenciais fornecem informações sobre o estado da demanda e a inflação de preços nos mercados de construção e reforma de casas.

Os preços das casas subiram 13% ano a ano em agosto, de acordo com os dados mais recentes do CoreLogic S&P Case-Shiller Index. Isso está abaixo do aumento de 15,6% em julho, marcando o quinto mês consecutivo de desaceleração dos aumentos de preços. Enquanto isso, as vendas de casas existentes caíram 30% em agosto, assim como as vendas de novas casas, informou a CoreLogic na semana passada.

Culpe as altas taxas de hipoteca pela queda nas vendas de imóveis e pelos preços de resfriamento. Mas os construtores de casas e os varejistas relacionados à habitação se recuperaram nas últimas semanas, já que os rendimentos do Tesouro caíram de seus máximos à medida que a inflação começa a diminuir. Isso dá esperança de que a demanda por habitação comece a melhorar, mas não necessariamente imediatamente.

O analista da MKM Partners, David Bellinger, escreveu em uma nota de pesquisa na semana passada que os problemas habitacionais também estão levantando preocupações sobre a demanda por reconstrução e contratação de fornecedores. Mas as vendas de lojas comparáveis ​​no terceiro trimestre provavelmente ficarão estáveis. E a JP Morgan (JPM) O analista Christopher Horvers acredita que os nomes de imóveis “devem ter um maior grau de críticas negativas tardias” até 2023.

Enquanto isso, os varejistas com poder de precificação, em categorias baseadas em necessidades e controle de suas margens, estão na melhor posição, enquanto as preocupações gerais são altas, Cidade (c), o analista Stephen Zkon escreveu em uma nota de pesquisa datada de 1º de outubro. Os fundamentos são “geralmente misturados a positivos no curto prazo, mas a tese dos ursos rolantes é um fardo que, em última análise, indica que as tendências só vão piorar”.

Lucros do Home Depot

Expectativas: Uma desaceleração adicional era esperada no relatório de terça-feira para o varejista. Home Depot Os lucros do terceiro trimestre devem crescer 5%, para US$ 4,12 por ação, com crescimento de receita de 3%, para US$ 37,95 bilhões.

consequências: Os ganhos da Home Depot aumentaram 8,2%, para US$ 4,24 por ação, enquanto a receita aumentou 5,6%, para US$ 38,87 bilhões.

Os lucros da Home Depot cresceram por 10 trimestres consecutivos. O crescimento dos lucros em relação ao ano anterior desacelerou novamente depois de cair para 11% no segundo trimestre, agora o quarto trimestre consecutivo de ganhos abaixo de 20%. A receita aumentou pelo sexto trimestre consecutivo de ganhos menores de dois dígitos.

As vendas nas mesmas lojas aumentaram 4,3% no terceiro trimestre, após crescerem 5,8% no segundo trimestre. A Home Depot ainda está presa em estoques inchados, que subiram mais de 24% ano a ano no terceiro trimestre. Mas isso está abaixo dos 35% no segundo trimestre.

A Home Depot confirmou suas previsões para 2022 após seus resultados. Para o ano fiscal, a Home Depot continua esperando um crescimento de EPS de um dígito, com vendas totais e crescimento corporativo de 3% e margem operacional de 15,4%. Wall Street previu que os ganhos da Home Depot aumentariam 3,6% e aumentariam a receita em 1,8%.

Estoque HD

As ações da Home Depot caíram menos de 1% após o sino de abertura na terça-feira. As ações caíram 2,6% na segunda-feira antes de seu relatório de ganhos. As ações em HD caíram cerca de 26% até agora.

A Home Depot recuperou na semana passada sua média móvel de 200 dias. Pode-se dizer que o estoque HD tem uma base inferior em 333,08 pontos de compra. É possível que as setas comecem a atuar no cabo.

Louie

O crescimento dos lucros da Lowe desacelerou em 2022 e a empresa registrou receita menor ou estável nos últimos dois trimestres. Para o segundo trimestre encerrado em junho, as estimativas de lucros da Lowe’s superaram, mas ficaram atrás da receita. O lucro por ação aumentou 9,8% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, para US$ 4,67. A receita ficou essencialmente estável, caindo 0,34%, para US$ 27,476 bilhões, abaixo dos US$ 27,57 bilhões.

Os estoques aumentaram cerca de US$ 2 bilhões para US$ 19,33 bilhões no primeiro trimestre, ante US$ 17,322 bilhões um ano antes. As vendas totais das lojas anunciadas da Lowe caíram 0,3% no período, enquanto as vendas comparáveis ​​nos EUA caíram 0,2%.

Ganhos de Lowe

Expectativas: Louie Espera-se que os ganhos saltem 13%, para US$ 3,09 por ação, seu melhor ganho em um ano. O aumento de receita de 1%, para US$ 23,12 bilhões, seria o primeiro trimestre de receita positiva de Lowe desde janeiro.

A Lowe’s confirmou sua previsão para o ano inteiro após o relatório do segundo trimestre. A empresa espera EPS na faixa mais alta de US$ 13,10 a US$ 13,60. Ele espera que as vendas na extremidade inferior variem entre US$ 97 bilhões e US$ 99 bilhões. Analistas veem lucro por ação de US$ 13,39 sobre receita de US$ 98,106 bilhões.

o estoque está baixo

As ações da Lowe subiram menos de 1% na terça-feira. As ações caíram cerca de 2% na segunda-feira antes do relatório de ganhos de quarta-feira, e as ações caíram quase 21% até agora este ano. baixo estoque força relativa Atingiu um novo recorde antes dos resultados, com Força relativa nominal 69 na segunda-feira. Com isso dito, a ação ainda está em uma correção de 11 meses.

Como o estoque HD, o Lowe’s recentemente recuperou sua sequência de 200 dias e tem uma base inferior. O ponto de compra é 221,29.

Você pode seguir Harrison Miller para mais notícias e atualizações de ações no Twitter Incorporar tweet

