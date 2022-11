Amazon começa a cortar milhares de trabalhadores

Comente esta história Suspensão

Após décadas de expansão quase contínua, a Amazon começou a demitir funcionários corporativos na terça-feira, tornando-se a mais recente gigante da tecnologia a cortar sua força de trabalho nas últimas semanas. Espera-se que a Amazon corte cerca de 10.000 trabalhadores, cerca de 3% da força de trabalho da empresa. A empresa começou a entrar em contato com os funcionários na tarde de terça-feira, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram sob condição de anonimato para descrever assuntos delicados.

A Amazon não respondeu a um pedido de comentário.

Poucas horas após o início das demissões, os funcionários começaram a postar no LinkedIn e no aplicativo de local de trabalho anônimo Blind para dizer que haviam sido demitidos e estavam procurando novos empregos.

Dentro da Amazon, os funcionários dizem que não foram informados muito sobre as demissões – eles não receberam nenhuma comunicação ou notificação em toda a empresa, disseram dois funcionários da empresa que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos delicados.

Os cortes afetarão principalmente áreas como varejo, recursos humanos e hardware. No início deste mês, a Amazon anunciou um amplo congelamento de contratações entre sua força de trabalho de colarinho branco que durará pelo menos os “próximos meses”.

Espera-se que os cortes sejam a maior rodada de demissões para a gigante do comércio eletrônico em sua história, marcando uma grande reviravolta para a empresa que contratou agressivamente na última década.

Espera-se que a Amazon continue contratando para seus armazéns, à medida que adiciona funcionários para apoiar sua movimentada temporada de festas.

Nas últimas semanas, Twitter, Salesforce, Meta, controladora do Facebook, e outras empresas de tecnologia anunciaram uma série de demissões ou congelamento de contratações, após meses de sinais de alerta, como startups de tecnologia. Você acha difícil levantar capital.

Dan Ives, analista financeiro da Wedbush Securities, disse ao The Washington Post na segunda-feira que as demissões podem sinalizar uma recessão iminente. Ele disse que as empresas de tecnologia estavam “tão infladas que não foram construídas para uma economia mais branda como estamos vendo agora”.

A Mita cortou 11.000 empregos, ou 13% de sua força de trabalho, na semana passada. O serviço de carona Lyft demitiu 13% de seus funcionários. A empresa de tecnologia financeira Stripe e o mercado imobiliário Zillow também anunciaram demissões desde outubro.

No início deste mês, o CEO do Twitter, Elon Musk Ele cortou metade dos funcionários de sua empresa Logo após a aquisição da rede social.

As demissões em massa são uma reversão acentuada para a Amazon, que vem se expandindo durante a maior parte de sua história. No final de setembro, empregava mais de 1,5 milhão de trabalhadores, 5% a mais que no ano anterior. (O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é dono do The Post.)

A Amazon experimentou um crescimento explosivo durante a crise do coronavírus, pois as pessoas passavam mais tempo em casa e cada vez mais faziam compras online. Em maio, a empresa admitiu que havia contratado seu depósito rápido demais para atender à demanda, que já estava esfriando.

Além disso, diante da alta da inflação e dos consumidores cada vez mais preocupados com o orçamento, a Amazon emitiu previsões decepcionantes para a temporada de festas – geralmente a época mais forte do ano – Seu estoque caiu no mês passado. Amazonas Estoque diminuiu Aumento de quase 39% desde o início do ano, apesar do valor de mercado ainda ultrapassar US$ 1 trilhão.

Mandy Dean, 39, era funcionária contratada em Chicago com a Amazon Luna, a plataforma de jogos em nuvem da empresa. A empresa deixou seu contrato expirar em setembro, embora ela tenha dito que estava a caminho de uma entrevista para um emprego de tempo integral.

Não foi uma surpresa completa, já que Dean disse que viu os streamers em agosto, quando os slots de engenheiro de software que ela foi incumbida de preencher diminuíram.