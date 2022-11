As ações de Hong Kong subiram 3% com o avanço das ações de tecnologia; Dados de atividade chinesa decepcionantes

O Banco do Japão permanecerá um “bastião de estabilidade” por quase mais um ano porque o hiato do produto na economia permanece, disse Jesper Cole, do Monex Group, à CNBC depois que o Japão divulgou sua estimativa do PIB do terceiro trimestre.

Ele disse que os números do PIB mal esperados ressaltam “a sensibilidade do consumidor japonês de maneira negativa” no ambiente atual.

Cole disse que, após os próximos 12 meses, o banco central precisará prestar atenção se a economia dos EUA terminará em um pouso suave ou um pouso forçado.

Ele acrescentou que está observando se o governo japonês é capaz de apresentar uma política industrial estrutural que incentive a comunidade empresarial a manter seus gastos de investimento.

– Abigail Ng