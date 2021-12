Halo Infinite terá quatro novas playlists em 14 de dezembro – incluindo Slayer

aura infinita Você obtém listas de reprodução do Slayer, Free-For-All (FFA), Tactical Slayer (SWAT) e Fiesta, de acordo com último reddit De u / ske7ch343, mais conhecido como 343 Industries Community Manager Brian Garrard (via Windows Central) Jarrard confirmou que as quatro listas de reprodução chegarão ao jogo por meio de uma atualização em 14 de dezembro.

343 indústrias anteriormente Ele disse que as playlists do Fiesta, SWAT e FFA entrarão no jogo no final do ano, enquanto a playlist do Social Slayer só chegará em 2022. Em sua postagem, Jarrard reconhece que os desenvolvedores prometeram um Social Slayer lista de reprodução com “uma variedade de novas variantes.” ” Mas uma vez que isso não foi realizado antes das férias, 343 decidiu lançar uma lista de reprodução principal no Slayer primeiro, e “espera fortalecer e expandir com mais variantes” no futuro.

Atualmente, você não pode escolher o seu modo de jogo. Você é forçado a alternar entre Capture The Flag (CTF), Slayer, Strongholds e Oddball, o que obviamente é uma dor se você preferir jogar um tipo de jogo. Também é irritante se você tem a tarefa de completar um desafio correspondente a um modo específico, no entanto, 343 responde a essa reclamação também – Jarrard diz que a atualização de 14 de dezembro removerá desafios de modo “particularmente frustrantes” também.

A atualização também reduzirá alguns requisitos de desafios, tornará o desafio final semanal “menos intenso” e adicionará desafios especiais para as próximas listas de reprodução. 343 também está lentamente tentando implementar XP baseado em desempenho – algo que o jogo não oferece atualmente – adicionando uma categoria de desafio que é “baseada no acúmulo de pontos do jogador”.

Atualmente, você é recompensado com pontos de XP apenas para completar desafios, não para todos os jogos que você joga, o que tem sido uma grande reclamação entre os jogadores que querem subir de nível. No mês passado, 343 tentaram resolver os problemas de progressão da passagem de batalha adicionando Desafio ‘Play One Game’, aumente a duração dos aumentos de XP e recompense os jogadores com mais XP nas primeiras seis partidas que jogarem no dia.

Além dessas mudanças, Jarrard também notou que os desenvolvedores estão trabalhando em uma correção para “soluços intermitentes” que parecem estar afetando Big Team Battle (BTB), e está dando uma olhada na combinação após ouvir relatos de “possíveis anomalias”. Apesar aura infinita Foi lançado oficialmente no dia 8 de dezembro, e os jogadores ainda estão esperando pelo modo de história cooperativa Programado para ficar disponível em 2022, bem como uma forma de trazer de volta os níveis individuais da campanha, Quem diz 343 que ele vai adicionar Mas não tem um cronograma definido para.