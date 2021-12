Veja os profissionais do Excel se destacarem em uma competição de modelagem financeira

A Microsoft patrocina uma competição de esportes eletrônicos com prêmios totalizando US $ 10.000. o jogo? Bem, não é exatamente um jogo – é o Microsoft Excel.

Todos os anos, os melhores usuários do Microsoft Excel (jogadoras?) de todo o mundo em face da Copa do Mundo de Modelagem Financeira (FMWC) (via mundo de computador) As rodadas de qualificação já ocorreram e faltam apenas oito especialistas em Excel para disputar a coroa do FMWC. As quartas-de-final, as semifinais e a rodada final serão disputadas hoje às 12h ET via transmissão ao vivo no YouTube e no aplicativo ESPN.

de acordo com Regras do FMWCDurante cada rodada, os competidores recebem um estudo de caso de uma a cinco páginas. Os estudos de caso contêm problemas do mundo real, junto com seis a 15 questões que variam em complexidade – quanto mais complexa a questão, mais pontos são atribuídos ao jogador.

É claro que os participantes terão que usar suas habilidades de modelagem financeira para determinar a resposta a cada pergunta. Casos de amostra em Site da FMWC. Ele pode dar uma ideia dos tipos de problemas que os profissionais do Excel têm que resolver, alguns dos quais eles podem encontrar durante um dia normal de trabalho e outros, chamados de “estilo livre”, que podem ter um tópico incomum.

E se você nunca pensou que teria a chance de participar de um curso de Excel, pense novamente. Surpreendentemente, assistir à transmissão ao vivo do FMWC parece tão emocionante quanto assistir a um evento típico de esportes eletrônicos, repleto de emissoras, comentários ao vivo e um placar. Ele ainda contém um arquivo sistema de arco Para acompanhar o andamento da competição, bem como um sistema de classificação – Apropriadamente feito usando uma planilha Excel – com Diarmuid Early de Nova York no topo da classificação global, seguido por Anup Agarwal da Índia, em seguida, Andrew Ngai da Inglaterra.

FMWC não é a única competição desse tipo, também – Campeonato Mundial Profissional Microsoft Office Abrange todo o pacote Office, incluindo Excel, Word, PowerPoint e Ele desafia os alunos a se tornarem um “Campeão da Microsoft”.