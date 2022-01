Google apresentará um novo sistema para rastrear usuários do Chrome

Quando o Google anunciou um plano para bloquear cookies de rastreamento digital de seu navegador Chrome há dois anos, o setor de publicidade e os reguladores temiam que a proposta consolidasse o domínio da publicidade online da gigante das buscas.

Finalmente forçado a gritar Google adia seu lançamento Cerca de dois anos até o final de 2023.

O Google disse na terça-feira que abandonou seu plano antigo e introduziu uma nova maneira de bloquear rastreadores de terceiros no Chrome usando um sistema de publicidade online chamado Topics. O novo sistema continuará a eliminar cookies, mas informará aos anunciantes as áreas de interesse de um usuário – como “fitness” ou “automóveis e veículos” – com base nas últimas três semanas do histórico de navegação do usuário. Os tópicos serão mantidos por três semanas antes de serem excluídos.

O plano do Google de eliminar os cookies até o final do próximo ano é uma mudança potencialmente enorme no setor de publicidade digital, embora não esteja claro se o novo método, que a empresa começará a testar no primeiro trimestre deste ano, será menos preocupante. Para anunciantes e reguladores. De acordo com o Google Chrome, o navegador da web mais usado do mundo, usado por duas em cada três pessoas que navegam na Internet StatCounter.

O Google disse em 2019 que se livraria de rastreadores de terceiros no Chrome por meio de uma iniciativa chamada Privacy Sandbox. Os rastreadores permitem que os serviços de publicidade sigam os usuários pela web para aprender sobre seus hábitos de navegação. Mais tarde, a empresa revelou um plano conhecido como Standardized Cohort Learning, ou FLoC. O objetivo era permitir que os anunciantes segmentassem grupos de usuários, com base no histórico de navegação compartilhado, em vez de indivíduos.