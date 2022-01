Samsung construiu um chip de segurança de impressão digital para cartões de pagamento, IDs de funcionários e muito mais

Samsung tem revelado o que ela chama de chip de segurança de impressão digital (IC) tudo-em-um “primeiro” do setor para cartões de pagamento. O chip S3B512C lê as informações biométricas por meio de um sensor de impressão digital, armazena e autentica os dados com um elemento seguro à prova de violação (SE) e os analisa com um processador seguro. Embora projetado principalmente para cartões de pagamento, ele também pode ser usado para “identificação de alunos ou funcionários, associação ou acesso a prédios”, disse a empresa.

Samsung

Principalmente, porém, o novo chip pode tornar mais fácil para bancos e outros fazerem cartões de pagamento biométricos. A solução funciona de acordo com as mais recentes especificações de segurança da Mastercard para cartões de pagamento, além de estar em conformidade com os padrões internacionais de segurança (CC EAL 6+) por “proteger ativos de alto valor contra riscos significativos”, segundo a Samsung.

No ano passado, a Samsung anunciado que estava colaborando com a Mastercard em um cartão de pagamento com escaneamento biométrico com leitor de impressão digital integrado. Ele disse na época que a tecnologia “adotaria um novo chipset de segurança do negócio LSI da Samsung” em vez de usar a tecnologia da Mastercard, então o novo chipset S3B512C parece ser o que estava se referindo.

O chip também pode permitir “interações mais rápidas e seguras ao fazer compras”, observa a Samsung. Ele elimina a necessidade de um código PIN e ainda usa tecnologia anti-spoofing para bloquear métodos fraudulentos, como impressões digitais artificiais.

Parece absurdo que em 2022 as pessoas ainda estejam passando cartões e assinando para compras. Dadas as habilidades de fabricação e influência da Samsung, no entanto, o chip tem o potencial de tornar os cartões de pagamento biométricos mais populares. A Samsung não mencionou nenhum cliente de lançamento ou outros detalhes.