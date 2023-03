GeForce RTX 4070 da NVIDIA custa US$ 599

Os preços das placas gráficas da série RTX 40 podem cair em breve… mesmo que apenas um pouco. vídeo de cartas fontes A NVIDIA afirma que o preço da GeForce RTX 4070 padrão é de US$ 599. Isso é definitivamente mais barato do que o RTX 4070 Ti de $ 799, mas é exatamente o mesmo que o RTX 3070 Ti em 2021. Parece que os dias de pagar $ 500 ou menos por uma GPU x070 acabaram.

Você pode obter mais pelo seu dinheiro do que qualquer cartão 3070, pelo menos. A GeForce RTX 4070 terá supostamente a mesma contagem de 5.888 CUDA do 3070 normal e um barramento de memória de 192 bits mais estreito, mas uma velocidade de clock do núcleo de 1,92 GHz muito maior (mesmo o 3070 Ti chega a 1,58 GHz), mais RAM ( 12 GB vs. 8 GB) e 29 teraflops a mais do que o poder de computação de ponto flutuante de 32 bits (contra 22 para o 3070 Ti). E nós mencionamos que ele deve usar menos energia que o 3070? Embora a contagem de núcleos e as velocidades de clock sejam visivelmente menores do que as do 4070 Ti, ele ainda pode fornecer ganhos tangíveis em relação à última geração.

A NVIDIA lançará a GeForce RTX 4070 “regular” em meados de abril. Se o preço estiver correto, o preço de $ 599 pode finalmente tornar as GPUs baseadas em Ada mais acessíveis para jogadores que se recusaram a pagar $ 799 extras apenas para obter a atualização do DLSS 3 e outros benefícios da linha GeForce mais recente. No entanto, também continuará a tendência de aumentos de preços em toda a gama. Cada GPU RTX 40 até o momento tem um preço de referência pelo menos US $ 100 maior que seu equivalente RTX 30. Isso não é um grande problema se você estiver simplesmente procurando a melhor placa em seu orçamento, mas pode ser uma dor se você deseja a maior semelhança possível com um modelo ex-desenvolvido.