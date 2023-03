O navegador móvel do Arc está aqui – mas não está tentando substituir o Safari e o Chrome ainda

Quando a equipe da The Browser Company começou a criar um navegador móvel, o CEO Josh Miller estabeleceu uma regra: Não temos permissão para criar um navegador móvel padrão. Construir outro safári parecia uma perda de tempo porque os safáris existem. Devido à maneira como a Apple encerra o desenvolvimento de navegadores, todos os outros navegadores no iOS são apenas outro Safari. Além disso, a The Browser Company não está tentando criar outro navegador da web – está tentando criar “o computador da Internet”, um sistema operacional para a Internet que muda a maneira como interagimos com aplicativos e conteúdo online.

Em vez de um navegador, a equipe decidiu fazer uma coisa e apenas uma coisa: trazer as barras laterais do Arc dos usuários para telefones celulares. A barra lateral é o principal recurso do aplicativo de desktop Arc e é uma das razões pelas quais ele se tornou o novo navegador mais popular em anos. É uma combinação de ferramenta de favoritos e iniciador de aplicativos e fornece uma maneira de organizar toda a sua vida online de uma forma que faça sentido para você. “Quando fizemos uma pesquisa com mais de 1.000 membros do Arc, as pessoas não diziam: ‘Eu realmente quero uma alternativa ao Safari móvel'”, Miller me conta. “Todos diziam: ‘Eu só quero minha barra lateral no meu telefone.’ “

Isso é o que o Arc for mobile – codinome Archie – é. aplicativo Disponível hoje no iOS, embora você precise de uma assinatura existente do Arc para usá-lo, que ainda está disponível apenas por convite. (Me disseram Este link funcionará para 10.000 pessoas, então supere isso!) O aplicativo é apenas uma barra lateral no seu telefone. Em breve, o aplicativo precisará ser muito mais do que isso: Miller e a The Browser Company esperam eventualmente substituir seu navegador padrão e transformar toda a sua visão de “computador da Internet” em um aplicativo móvel. Mas mesmo nesse estado inicial, fiquei surpreso com a utilidade de ter minha barra lateral no telefone.

Quando você abre o aplicativo pela primeira vez e entra na sua conta Arc, ele preenche imediatamente todos os espaços individuais que você criou no aplicativo. Os espaços, nesse contexto, são como páginas na tela inicial do seu telefone. Cada espaço pode ter sua própria cor de fundo e seu próprio conjunto de favoritos e pastas. Há também uma área “Recente” que mostra as últimas abas abertas por meio de espaços. Clique em um link e ele abre no aplicativo; Deslize para baixo para fechá-lo e voltar ao seu espaço. Na parte inferior, há uma barra de pesquisa que você pode usar para fazer uma pesquisa rápida no Google ou pesquisar em todas as guias e espaços. READ Twitter expande teste de downvote em todo o mundo

O que o aplicativo Arc não possui é a maioria das coisas que você associaria a um navegador móvel comum. Não há botão “nova guia” ou barra de URL fixa. Se você abrir o menu de pesquisa e o Google abrir algo, quando você rolar para baixo, essa página desaparecerá para sempre – a menos que você aperte o ícone de alfinete e salve-o em um de seus espaços.

A maioria dessas coisas está faltando de propósito, pelo menos por enquanto. Do jeito que a Browser Company vê isso, os elementos básicos do navegador da web e os elementos básicos do Arc são duas coisas diferentes – e eles apenas escolheram os elementos do Arc para fazer primeiro. A primeira versão do aplicativo móvel Arc nem sequer tinha um webview, diz Nate Parrott, um designer da equipe. Acabamos de abrir o Safari. Isso parecia um passo longe demais, então eles construíram um, mas a verdade é que “não é um bom navegador para dispositivos móveis”, diz Parrott. “Porque não planejamos criar um navegador móvel incrível.” Internamente, a equipe se refere a ele como um aplicativo complementar do Arc.

O Arc é realmente apenas um sistema para salvar URLs e eles podem abrir todos os outros aplicativos do seu telefone. Foto: ARC/David Pearce

No meu tempo com o aplicativo até agora, passei a usar o Arc principalmente para duas coisas. Um deles é apenas uma ferramenta de transferência: é incrivelmente difícil mover páginas da Web entre telefones e computadores, mas a barra lateral sincronizada do Arc facilita isso. Posso pesquisar um endereço no Google Maps no meu MacBook, fixá-lo na minha barra lateral e ele aparecerá instantaneamente no meu telefone. Com um único clique, ele é iniciado diretamente no aplicativo Google Maps.

Oh, na verdade, uma conversão rápida. O fato de esse link abrir o aplicativo Google Maps é a coisa mais legal do aplicativo Arc – e talvez o mais transformador. Em um laptop, o Arc é uma coleção de atalhos para vários aplicativos da web, mas no celular também pode ser um iniciador de todos os outros aplicativos do seu telefone. Dessa forma, é mais Mais poderoso que sua tela inicial – ele pode lançar não apenas o Notion, mas uma página específica do Notion, um único vídeo do YouTube ou o arquivo exato que você está procurando. Eu tenho um arco chamado “Queue” que contém apenas links para programas da Netflix e vídeos do YouTube O jornal New York Times de artigos e tudo o mais a que quero me referir. Tudo o que faço é clicar no link e ele abre no aplicativo correto. READ Amazon oferece suporte e publica o novo Tomb Raider com Crystal Dynamics

Isso está no cerne da visão de “sistema operacional para a Internet” da The Browser Company. Uma das maiores ideias da empresa é que no mundo baseado na Internet tudo é apenas uma URL, o que significa que tudo pode ser vinculado e acessado de qualquer lugar. Tudo que você precisa é o thin client no topo. Portanto, todos os aplicativos do Arc são realmente uma coleção bem organizada de URLs, o que o torna um iniciador muito bom.

Bem, voltando à outra coisa que uso no Arc: a coleção de objetos aleatórios. Você pode enviar coisas para o Arc de outros aplicativos por meio da planilha de compartilhamento do iOS, e eu me vejo usando-a o tempo todo para coisas que quero voltar mais tarde. Blogs para ler, TikToks para enviar para minha esposa, esse tipo de coisa. Na maioria dos outros navegadores, tudo isso se perde na lama de muitas (muitas) guias abertas, mas no Arc eu apenas fixo as coisas na barra lateral e posso percorrer tudo quando voltar ao meu computador.

Uma das grandes coisas sobre o Arc é que é um bom aplicativo para salvar para mais tarde. Foto: ARC/David Pearce

Pelo que é, o Arc é ótimo. É rápido, as animações são ótimas e muito do polimento normal do Arc está realmente presente, mesmo em versões mais antigas. Nem me importo que não pareça um navegador completo – a simplicidade imposta do Arc faz o aplicativo parecer mais limpo e preciso do Google e dos favoritos muito mais do que de um monte de gerenciamento de guias. Se você for um usuário do Android, é como usar a barra de pesquisa integrada para tudo; A transitoriedade de tudo é principalmente uma coisa positiva.

Mas, por enquanto, deixe-me fazer uma lista muito longa e incompleta de coisas que faltam no aplicativo móvel Arc. Você não pode acessar seus favoritos – as guias fixadas na parte superior do navegador da área de trabalho – o que é estranho porque essas são as guias que você deveria querer com mais frequência. Você pode adicionar guias fixadas, mas não a seção Hoje mais temporária. Você não pode renomear guias ou alterar seus ícones. Você não pode criar um novo estande ou nota, dois dos melhores recursos integrados do Arc, e não pode editar os recursos que já criou. (Você pode assisti-los, no entanto.) Você não pode criar um novo espaço ou alterar as cores dos existentes. As extensões do navegador não funcionam, nem os “Boosts”, que são as pequenas extensões do Arc que podem alterar o funcionamento de sites individuais. Você não pode escolher com qual aplicativo abrir URLs diferentes. Não há nenhum recurso de biblioteca Arc no celular, portanto, não há lugar para salvar capturas de tela ou downloads. READ Se o iMessage cortar as duas extremidades de seus tweets, você não está sozinho

Nada disso é novidade para Miller e sua equipe. A maioria deles, segundo me disseram, está no roteiro. Mas eles também não têm certeza de como tudo deve funcionar. Uma coisa que ficou clara em minhas conversas com a equipe da The Browser Company foi como o processo de desenvolvimento foi surpreendente para eles – e como ele desafiou suas suposições sobre navegadores móveis. A sincronização bidirecional da barra lateral acabou sendo mais poderosa do que eles esperavam – assim como a capacidade de criar links diretos para outros aplicativos. O que pode ser deixado para descobrir?

No futuro, Parrott diz: “Tem havido muita exploração sobre, tipo, o que significa criar na web, em um dispositivo móvel, que parece muito diferente do que em um desktop?” A equipe criou uma maneira de salvar uma página assim que você a captura – o URL e sua imagem serão salvos em uma pilha em algum lugar. “Mas não era isso, não estava certo”, diz ele, “mas reforçou a ideia de que a experiência de criar no celular é muito diferente”.

Durante anos, a Apple reteve o que os fabricantes de navegadores podem fazer, mas a equipe Arc parece sentir que as coisas estão prestes a mudar. A propósito, o mesmo acontece com o resto da indústria: Mozilla e Google Navegadores já construídos que não usam o mecanismo de renderização WebKit da Apple, atualmente necessário para todos os navegadores no iOS. Quer os reguladores forcem a Apple a se abrir ou a Apple simplesmente decida deixar suas regras de lado, a guerra dos navegadores móveis pode começar. O Arc é construído na área de trabalho sobre o Chromium e, se o Chromium for móvel, ele pode fazer quase tudo no Arc.

O Arc certamente espera vencer o Safari e se tornar seu navegador iOS padrão – eventualmente. “Sinto que a barra está muito baixa em termos de inovação no espaço de navegação móvel”, diz Parrott. “Não tenho dúvidas de que podemos fazê-lo.” Mas construir um Safari melhor não é o objetivo – o objetivo, como sempre, é reinventar o que um navegador móvel pode ser. Todos os recursos do navegador, diz Miller, “serão secundários em relação à ideia de que David é um ser humano, que David tem coisas acontecendo em sua vida, então o que David precisa para essas coisas? E para organizar sua vida digital em proporção à sua vida.”