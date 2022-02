Ganhos do quarto trimestre do Roku 2021

Rocco As ações caíram até 20 por cento nas negociações estendidas na quinta-feira, depois que a empresa de streaming de vídeo divulgou sua receita abaixo do consenso do quarto trimestre e orientação de receita do primeiro trimestre.

Veja como a empresa fez:

ganhos: 17 centavos por ação, ajustados, contra 9 centavos por ação, conforme esperado pelos analistas, segundo a Refinitiv.

17 centavos por ação, ajustados, contra 9 centavos por ação, conforme esperado pelos analistas, segundo a Refinitiv. ele ganhou: US$ 865,3 milhões, contra US$ 894,0 milhões que analistas esperavam, segundo a Refinitiv.

A receita cresceu 33% ano a ano no trimestre, de acordo com A Mensagem aos acionistasem comparação com um crescimento de 51% em Terceiro trimestre e 81% no segundo trimestre.

Em termos de orientação, a Roku pediu US$ 720 milhões em receita no primeiro trimestre, o que significa um crescimento de receita de 25%. A Refinitiv recebeu por unanimidade US$ 748,5 milhões em receita. A Roku disse esperar US$ 55 milhões em lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA, no primeiro trimestre, abaixo do consenso dos analistas consultados pela FactSet de US$ 79,2 milhões.

Steve Lowden, diretor financeiro da empresa, disse em uma teleconferência com analistas que a Roku espera um crescimento de receita na faixa dos 30 anos. Analistas consultados pela Refinitiv previam um crescimento de 36%.

Logo após o anúncio, as negociações da Roku estavam em seu nível mais baixo desde junho de 2020. Durante o pregão de quinta-feira, com o S&P 500 caindo 2%, as ações da Roku caíram 10%. Independentemente do movimento after-hours, as ações da Roku caíram cerca de 37% desde o início de 2022, enquanto o S&P caiu cerca de 8% no mesmo período.

O governo atribuiu a desaceleração do crescimento a uma escassez de oferta que atingiu o mercado de TV dos EUA.

“Semelhante ao terceiro trimestre, as vendas gerais de unidades de TV dos EUA no quarto trimestre caíram abaixo dos níveis pré-COVID 2019”, escreveram Anthony Wood, fundador e CEO da Roku, e Steve Lauden, diretor financeiro da empresa, na carta. “Alguns de nossos parceiros OEM da Roku TV foram duramente atingidos por desafios de estoque, que impactaram negativamente os números de vendas de unidades e a participação de mercado no quarto trimestre”.

A empresa optou por não repassar altos custos de material e frete para se beneficiar da aquisição de usuários.

“Embora esperemos que as condições do mercado mantenham os custos relacionados aos jogadores altos no curto prazo, não acreditamos que essas condições sejam permanentes”, escreveram Wood e Louden.

Roku anunciou 60,1 milhões de contas ativas no quarto trimestre. Esse número aumentou 17% ano a ano e mais do que os 59,5 milhões que os analistas estavam procurando em uma pesquisa da StreetAccount. O número de horas assistidas por cada conta ativa diminuiu ano a ano.

No quarto trimestre, o segmento de plataforma da empresa, que inclui publicidade digital por assinatura, compartilhamento de receita e vendas de botões de marca em controles remotos, gerou US$ 703,6 milhões em receita, um aumento de 49% e abaixo do consenso da StreetAccount de US$ 732,2 milhões. A receita da plataforma cresceu 82% no terceiro trimestre. A margem bruta do setor ficou em 60,5%, contra 65,0% no terceiro trimestre.

A Wood & Louden escreve que as empresas de bens de consumo embalados para automóveis e consumidores enfrentaram seus próprios desafios de fornecimento, resultando em gastos leves com publicidade.

A receita total da operadora, das vendas de players de transmissão e equipamentos de áudio, foi de US$ 161,7 milhões, uma queda de 9%, já que os analistas consultados pela StreetAccount esperavam US$ 162,5 milhões.

Bairro Roku Ele disse rescindiu um acordo com navegador do google Para manter o YouTube e o YouTube TV ao seu serviço.

Os executivos discutirão os resultados com analistas em uma teleconferência a partir das 17h.

Ari Levy, da CNBC, contribuiu para este relatório.

