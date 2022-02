Ações da Cisco sobem com ganhos, previsão de receita direta e recompras de ações

Sistemas Cisco (CSCOA previsão de receita está melhorando constantemente, apesar da escassez de componentes e problemas na cadeia de suprimentos. As ações da CSCO subiram na quinta-feira com base nos ganhos e receitas do trimestre de janeiro que superaram as estimativas.







A gigante da tecnologia anunciou seus ganhos fiscais do segundo trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira. A administração elevou sua principal orientação de crescimento para o ano fiscal de 2022 de 4,5% para 6,5% para 5,5% para 6,5%. O ano fiscal termina em julho.

O conselho de administração da Cisco autorizou um programa adicional de recompra de ações de US$ 15 bilhões. A nova recompra ocorre em meio a especulações de que a Cisco Objetivo de comprar Splink (SPLK).

As ações da Cisco subiram 4,1% para 56,48 no início das negociações em bolsa de valores hoje.

No segundo trimestre fiscal, os pedidos de produtos aumentaram 33% em relação ao ano anterior, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento de 30% em excesso de pedidos. A Cisco continua a aumentar os preços em meio a problemas na cadeia de suprimentos.

“O crescimento do software acelerou novamente apesar de um backlog recorde de US$ 2 bilhões e um declínio permanente nas licenças”, disse o analista do Barclays, Tim Long, em um relatório. “A Cisco não vê sinais de retiradas significativas de pedidos, o que indica o potencial de uma recuperação duradoura”.

No período encerrado em 31 de janeiro, os lucros da Cisco aumentaram 6%, para 84 centavos de dólar por ação, em comparação ao ano anterior, disse a empresa. A receita também aumentou 6%, para US$ 12,72 bilhões, incluindo aquisições. Analistas esperavam que a Cisco lucrasse 81 centavos em vendas de US$ 12,66 bilhões.

Há um ano, o lucro da Cisco era de 79 centavos por ação em vendas de US$ 11,96 bilhões.

Para o trimestre atual que termina em abril, a empresa espera um crescimento de receita de 4% no ponto médio do guidance, em linha com as estimativas.

Negociação de ações da Cisco abaixo do ponto de entrada

Indo para o relatório de ganhos da Cisco, a empresa tem uma classificação de força relativa de 67 dos 99 melhores possíveis, de acordo com Verificação de estoque IBD.

As ações da CSCO caíram 14% em 2021.

As ações da Cisco se afastaram de seu negócio principal de venda de switches e roteadores de rede. Com as aquisições, a Cisco visa aumentar a receita de software e serviços.

