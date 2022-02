EUA adicionam sites de comércio eletrônico operados pela Tencent e Alibaba à lista de “mercados notórios”

17 de fevereiro (Reuters) – Sites de comércio eletrônico operados pela chinesa Tencent Holdings Ltd (0700.HK) Alibaba Group Holding Ltd. (9988.HK) Ele foi incluído na mais recente lista de “mercados notórios” do governo dos EUA, disse o escritório do Representante de Comércio dos EUA na quinta-feira.

A lista identifica 42 mercados online e 35 físicos que foram relatados como tendo participado ou facilitado significativa falsificação de marcas registradas ou pirataria de direitos autorais.

“Isso inclui a identificação pela primeira vez do AliExpress e do ecossistema de comércio eletrônico WeChat, dois importantes mercados online baseados na China que supostamente facilitam a falsificação de marcas registradas”, disse o USTR em comunicado.

Os mercados online baseados na China Baidu Wangban, DHGate, Pinduoduo e Taobao também permanecem na lista, juntamente com nove mercados físicos localizados na China que são “famosos por fabricar, distribuir e vender produtos falsificados”, disse o departamento.

O Alibaba disse que continuará trabalhando com agências governamentais para abordar questões de proteção à propriedade intelectual em suas plataformas.

A Tencent disse que discorda fortemente da decisão e está “comprometida a trabalhar de forma colaborativa para resolver esse assunto”. Acrescentou que monitora, impede e efetivamente toma medidas em relação a violações em suas plataformas e investiu recursos significativos na proteção dos direitos de propriedade intelectual.

A listagem na lista é um golpe para a reputação das empresas, mas não acarreta penalidades diretas.

Órgãos da indústria, incluindo a American Apparel and Footwear Association (AAFA) e a Motion Picture Association, saudaram o lançamento do relatório do Representante Comercial dos EUA.

O escritório dos EUA disse em um relatório separado divulgado na quarta-feira que os EUA precisam buscar novas estratégias e atualizar as ferramentas de comércio doméstico para lidar com as “políticas e práticas não-mercado lideradas pelo Estado” da China.

Os Estados Unidos e a China estão envolvidos em tensões comerciais há anos por questões como tarifas, tecnologia e propriedade intelectual, entre outras.

Os Estados Unidos disseram que a China não cumpriu alguns compromissos sob a chamada “fase 1” do acordo comercial assinado pelo governo do ex-presidente Donald Trump. Consulte Mais informação

Foi relatado por Kanishka Singh em Bangalore; Edição por Sandra Mahler e Lincoln Fest.

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.