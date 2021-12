Gambianos votam na primeira eleição presidencial desde a época de Jammeh | notícias de política

Os gambianos estão votando para eleger seu próximo presidente, em uma votação muito esperada e vista como um teste para a transição democrática do país.

O presidente Adama Barrow enfrenta cinco outros candidatos recorde enquanto busca a reeleição em uma disputa que deve ser acirrada. O veterano político Osino Darboe é visto como o principal candidato da oposição.

A votação de sábado é a primeira desde que o governante autoritário Yahya Jammeh foi forçado ao exílio em janeiro de 2017, depois que Barrow, relativamente desconhecido na época, o derrotou nas urnas. A sua partida para a Guiné Equatorial pôs fim a um regime de 22 anos marcado por uma série de alegados crimes, abusos e pilhagem financeira.

Quando a votação começou, às 08:00 GMT, as pessoas já haviam formado longas filas do lado de fora das seções eleitorais. As pesquisas encerram às 17:00 GMT, e os resultados preliminares para a eleição de um turno podem ser anunciados no domingo.

“Centenas de pessoas fizeram fila e esperaram a abertura das urnas”, disse Ahmed Idris, correspondente da Al-Jazeera em um relatório de uma seção eleitoral na capital, Banjul, observando que a “grande participação” não foi “surpreendente”.

Ele acrescentou: “Esta é a primeira eleição em muitos anos onde um eleitor pode ir e votar sem ter que se preocupar em ser monitorado, intimidado ou preso após votar.”

A Gâmbia, um pedaço de terra com cerca de 480 quilômetros (300 milhas) de comprimento e uma costa de cerca de 60 quilômetros (37 milhas) no Oceano Atlântico, é cercada pelo Senegal. É o lar de mais de dois milhões de pessoas, cerca de metade das quais vive com menos de US $ 1,90 por dia.

Muitos eleitores esperam melhorar seus padrões de vida depois que a economia dependente do turismo sofreu um golpe severo com a pandemia de COVID-19.

Barrow opera em um cartão de continuidade, observando os projetos de infraestrutura concluídos sob sua supervisão, bem como aumentando as liberdades civis.

Jogando bolas em barris

Quase 1 milhão de pessoas de uma população de 2,5 milhões se registraram para votar, um número maior do que na eleição de 2016, de acordo com Mamadou A Barre, um oficial de repartição da Comissão Eleitoral Independente (IEC).

Cada candidato presidencial tem sua própria urna nas urnas da Gâmbia, e os eleitores escolhem seu político preferido jogando um pedaço de mármore em uma das urnas.

Barry disse que os gambianos entendem o processo de usar bolas de vidro para votar. O método incomum de votação foi introduzido na década de 1960 para evitar votos corruptos em um país com alto índice de analfabetismo.

“Cada eleitor ganha um pedaço de mármore”, disse ele. “Acho que é transparente e justo.”

Um artista se dirige à multidão durante uma manifestação de campanha em apoio a Osino Darboe, ex-vice-presidente gambiano e líder do principal partido da oposição, o Partido Democrático Unido, em Banjul na quinta-feira. [Guy Peterson/AFP]

Embora Jammeh não tenha sua própria urna eleitoral desta vez, questões sobre seu papel continuado na política – e seu possível retorno do exílio – foram tópicos centrais na corrida para as eleições.

O homem de 56 anos, que assumiu o poder em um golpe de 1994, mantém um apoio político significativo na Gâmbia e tem procurado influenciar na votação.

Em uma série de discursos por telefone, Jammeh pediu aos ouvintes impulsivos que não votassem em Barrow e apoiou uma coalizão liderada pela candidata da oposição Mama Kandeh, que ficou em terceiro lugar em 2016.

No entanto, outro campo político está pedindo acusações criminais contra Jamie por supostos abusos cometidos sob seu governo.

Barrow formou uma comissão da verdade para investigar os supostos abusos após assumir o cargo.

A comissão ouviu o depoimento de centenas de testemunhas sobre esquadrões da morte sancionados pelo estado, “caça às bruxas” e forçar pacientes com AIDS a tratamentos falsos, entre outros abusos.

Em novembro, a comissão recomendou que o governo levasse a cabo acusações criminais, em um relatório final que entregou a Barrow sem divulgá-lo ao público.

Os nomes dos funcionários contra os quais as acusações foram recomendadas também não foram divulgados.

Mas as acusações criminais são politicamente sensíveis, dados os seguidores de Jammeh.

Também há preocupações crescentes sobre o entusiasmo de Barrow pelos processos, apesar da retórica anterior que foi dura para Jammeh.

Em setembro, o NPP de Barrow anunciou um acordo com o antigo partido Jammeh, a Alliance for National Reorientation and Construction, em um movimento polêmico que foi visto como um estratagema eleitoral.

Jammeh disse que a decisão foi tomada sem seu conhecimento e que seus apoiadores formaram um partido rival. Mas grupos de direitos humanos temem que o acordo reduza as chances de um julgamento.