Vacinas COVID surgem nos Estados Unidos enquanto a Delta se enfurece e o Omicron surge no horizonte

Em meio a uma onda delta violenta e temores sobre o Omicron, os Estados Unidos deram na quinta-feira 2,2 milhões de doses da vacina COVID-19, o maior total de vacinas em um único dia desde maio, logo depois que as vacinas foram amplamente disponibilizadas para adultos.

De acordo com Jeff Zents, coordenador de resposta do COVID-19 da Casa Branca, mais de um milhão de injeções administradas ontem foram doses de reforço. Até o momento, quase 200 milhões de americanos, quase 60% da população, foram totalmente vacinados e 44 milhões foram totalmente vacinados e receberam reforço.

“Este é um progresso significativo”, disse Zenitz em entrevista coletiva na sexta-feira. “As vacinas, obviamente, continuam sendo nossa ferramenta mais importante … Se você foi totalmente vacinado antes de junho, é hora de receber um reforço. Se você não foi vacinado, tome a primeira injeção hoje. E se seus filhos têm cinco anos ou mais que não Eles ainda não foram vacinados, portanto, vacine-os também. ”

As vacinas atuais são altamente eficazes contra a variante delta, que ainda prevalece em níveis extremamente elevados em todo o país. Os Estados Unidos contabilizaram quase 140.000 novos casos de COVID-19 na quinta-feira, e os casos estão aumentando novamente.

“Eu sei que as notícias estão focadas no Omicron”, disse a Dra. Rochelle Wallinsky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, durante o briefing. “Mas temos que lembrar que 99,9 por cento dos casos no país agora são delta”, disse ela. “Nossas recomendações para proteção contra COVID permanecem as mesmas, independentemente da alternativa.”

Walinsky continuou a enfatizar a importância das vacinas, reforços, disfarces internos em locais públicos, lavagem das mãos, melhor ventilação, distanciamento físico e testes.

Vacinas

As autoridades de saúde concordam amplamente que essas estratégias de prevenção ainda serão eficazes contra o omicron – até mesmo vacinas e reforços. Isso apesar do fato de haver perguntas sem resposta sobre a capacidade do Omicron de escapar das respostas imunológicas estimuladas por vacinas. A variante altamente mutada contém uma série de alterações conhecidas por impedir certos anticorpos neutralizantes que impediriam o vírus de causar infecção e doença.

Mas os imunologistas confirmaram nos últimos dias que mesmo níveis baixos de anticorpos neutralizantes podem ser protetores. Também existem muitos anticorpos não neutralizantes que ainda serão capazes de atacar o ômicron, e esses anticorpos podem recrutar células imunes protetoras para ajudar a combater o vírus. As doses de reforço aumentam os níveis de anticorpos neutralizantes e não neutralizantes, e as doses também podem aumentar a diversidade desses anticorpos. Além disso, existem também respostas imunes baseadas em células robustas, que não são dependentes de anticorpos e provavelmente permanecerão eficazes contra a temida variante. Como os anticorpos, as respostas baseadas em células também são aumentadas por agonistas terciários.

Em geral, os especialistas em saúde esperam que o Omicron reduza um pouco a eficácia das vacinas atuais. Mas eles também estão confiantes de que as vacinas e reforços continuarão a fornecer alguma proteção contra o omicron.

“Embora ainda não tenhamos provado, há todos os motivos para acreditar que, se você for vacinado e receber reforço, terá pelo menos algum grau de proteção cruzada e muito provavelmente contra doenças graves, mesmo contra a variante omicron”, especialista em doenças Anthony Fauci disse em briefing.

propagação rápida

As confirmações fornecem algum alívio, pois os dados iniciais continuam a indicar que o Omicron pode se espalhar muito mais rápido do que o Delta e causar mais infecções. Algumas análises iniciais da África do Sul estimaram que a variante poderia se espalhar mais de duas vezes mais rápido que o delta e ter mais do que o dobro de probabilidade de causar reinfecção em pessoas que já haviam tido COVID-19. Mas ainda há dados limitados e esses resultados não foram revisados ​​ou publicados em uma revista científica. É muito preliminar e deve ser interpretado com cautela.

As autoridades de saúde esperam que demore várias semanas para reunir mais dados sobre a questão da transmissibilidade do omicron, bem como a eficácia da vacina e a gravidade da doença.

Desde que as autoridades de saúde chamaram a atenção internacional pela primeira vez na semana passada, cerca de 40 países ao redor do mundo relataram casos de oomicron. Estados Unidos anunciaram Primeiro caso na quarta-feira Na Califórnia, vários outros estados identificaram casos desde então, incluindo MinnesotaColorado, Nova York e Havaí.

A alternativa provavelmente já estava em circulação há algum tempo antes do frenesi das descobertas. Embora muitos dos casos recém-descobertos tenham ocorrido em viajantes que voltaram da África do Sul para seus países de origem, alguns não foram, indicando que a transmissão local já está em andamento nos Estados Unidos e em outros lugares.