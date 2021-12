Monte Semeru da Indonésia: milhares fogem enquanto o vulcão entra em erupção

A erupção matou pelo menos uma pessoa e feriu 41 outras, dizem funcionários da erupção do vulcão que cobriu vilas em Ashfall e viu pessoas fugindo de nuvens de cinzas e destroços.

Pelo menos 300 famílias foram evacuadas após a erupção do Monte Semeru em Java Oriental no sábado, de acordo com Indah Amperawati, vice-presidente do distrito de Lumagang, uma área próxima ao vulcão.

Ele disse que a maioria das vítimas de queimaduras foi evacuada para o Centro de Saúde Primário de Penanggal junto com um residente que morreu na vila de Curah Kobokan.

Na entrevista coletiva, Indah disse que as autoridades não conseguiram chegar a vários outros vilarejos devido ao fechamento de estradas devido à lama e à queda de árvores.

O general-de-divisão TNI Suharyanto, chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), afirmou na coletiva de imprensa que os militares foram solicitados a apoiar pessoal e equipamento. Budi Santosa, chefe de gerenciamento de desastres na província de Java Oriental, disse no sábado que duas sub-regiões foram “severamente afetadas” pela erupção. Cinzas vulcânicas e cheiro de enxofre estavam no início Por volta das 15h00 horário local (3h00 horário do leste), o ponto de observação do vulcão Monte Semeru relatou. Ela acrescentou que nuvens de cinzas quentes estavam caindo em direção à vila de Java Oriental, Sabitarang, no distrito de Pronogyo. Vídeos divulgados por equipes de resposta de emergência do governo mostraram residentes fugindo de enormes nuvens de cinzas. Outras imagens divulgadas por moradores mostram pessoas se reunindo em uma mesquita local em Bisuk Kobukan, com cinzas e fumaça cobrindo as ruas ao redor. READ Em Portugal, praticamente não resta ninguém para vacinar Santosa disse na coletiva de imprensa que acredita que os centros de saúde na área do desastre, sejam centros de saúde primários ou hospitais, poderiam abrigar as vítimas. Sua equipe está atualmente tentando realizar evacuações e preparar campos de refugiados na área para fornecer alimentos, máscaras, cobertores e abrigo para a população deslocada. A Indonésia fica entre duas placas continentais no chamado Anel de Fogo, uma faixa ao redor da bacia do Pacífico que leva a altos níveis de atividade tectônica e vulcânica.

