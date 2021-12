Fortnite Presents Frozen Peely Winterfest: Como obter Peely Frozen Early – Polar Peely 2021 data de lançamento

Veja como obter Frozen Peely logo no Fortnite Winterfest 2021 Christmas com uma data de lançamento real para Polar Peely.

Estamos no dia 8 do evento de Natal Fortnite Winterfest 2021. Havia um novo desafio que recompensava os jogadores com 18.000 XP cada e, assim que os jogadores completassem sete desafios, eles ganhariam um Snowmando Glider.

Depois de completarem dez desafios, os jogadores receberão um backworm grátis. Junto com as recompensas do desafio, os jogadores terão um novo presente Fortnite Winterfest 2021 que pode ser desbloqueado no resort.

Ontem, os jogadores puderam desbloquear o presente para obter o visual Krisabelle. No entanto, muitos jogadores não conseguem desbloquear a tampa, pois você precisará desbloquear todos os presentes em torno de Krisabelle que já existem.

Você deve ter notado que alguns jogadores desbloquearam a pele do Frozen Billy (Polar Billy) mais cedo. Foi assim que eles fizeram, juntamente com a data de lançamento oficial do tão aguardado Skin Christmas-Free.

Data de lançamento da pele do Ártico

A neve ao redor do Polar Peely Winterfest Fortnite está derretendo diariamente. Quando a pele estiver disponível, não haverá gelo deixado ao redor da pele Polar Peely, que você pode encontrar no lado direito do Cozy Lodge.

A data oficial de lançamento para quando os jogadores receberem o Frozen Peely é 28 de dezembro de 2021. Felizmente, não temos que esperar até o dia 14 para desbloquear a segunda skin.

Atualização: 25 de dezembro de 2021 – a Epic Games configurou-o para que você possa desbloquear Frozen Polar Peely HOJE!

Como obter / desbloquear Billy congelado mais cedo

Os jogadores foram capazes de obter / desbloquear Frozen Peely no início de Fortnite a partir do presente usando uma falha. Pelo que sabemos, os jogadores entrarão em um determinado canal do Discord e poderão obter o Frozen Peely mais cedo.

Não escreveremos o método exato porque ele foi corrigido ou irá bloquear você. Também parece que existem alguns links fraudulentos do Discord circulando no YouTube e no Twitter, portanto, não siga nenhum método de nenhuma das plataformas.