Vários proprietários de Google Pixel 6 e 6 Pro relataram tela quebrada aleatoriamente

O Google Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro são os mais recentes participantes da linha emblemática do Pixel. Enquanto os revisores elogiaram o hardware por sua aparência única de relevo de câmera e desempenho geral, a experiência do software pode ser considerada, na melhor das hipóteses, medíocre.

Desde o seu lançamento em meados de outubro, muitos proprietários relataram isso Bugs e falhas Isso estragou a experiência do Pixel para muitos. Embora o hardware seja impressionante, alguns parecem ter problemas de tela.

de acordo com Durar RelatóriosMuitos usuários do Pixel 6 e Pixel 6 Pro estão reclamando que a tela do smartphone quebra aleatoriamente sem nenhum dano físico.

Enquanto alguns dizem que a tela rachou quando estava no bolso, outros dizem que rachou automaticamente quando carregaram o telefone.

As pessoas dizem que rachaduras aparecem do nada, o que é realmente estranho porque o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro são protegidos pelo Gorilla Glass Victus da Corning, o vidro mais forte da empresa até hoje.

Você pode ver na imagem abaixo como é o crack para o usuário que afirma ter notado o crack ao tirar o telefone do bolso.

Ei pessoal, eu só tive um 6 profissional por cerca de 4 dias e ele apenas rachou aleatoriamente no meu bolso. Eu tenho uma caixa de defesa em forma de lontra, e nenhum protetor de vidro temperado ainda porque ela não pode ser encontrada em lugar nenhum. O telefone não caiu, não foi colocado em nenhum lugar estranho ou não foi pressionado. Eu apenas tirei do bolso da frente e cortei do lado direito inferior até a metade da tela. Alguém mais tem problemas como este ou perto? Eu sei que alguém deixou cair e rachou, mas é estranho apenas uma rachadura aleatória ao longo da tela.

(fonte)

Outro proprietário de dispositivo disse que tentou entrar em contato com um representante do suporte ao cliente do Google sobre o problema, mas o Google redirecionou para o suporte na web.

Gostaria de falar com um verdadeiro agente de CSR para resolver esse problema, mas a página da web de suporte continuou me redirecionando de um lugar para outro, sem me fornecer nenhuma maneira de falar com um verdadeiro agente de CSR. Tentei entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, mas ele continuou me enviando de volta para o suporte na web. Eu gostaria de pesquisar o problema no Google e vi que a comunidade online não é a única com esse problema. Não quero esperar que a garantia expire. Alguém do suporte ao cliente pode entrar em contato comigo?

(fonte)

A princípio, muitos pensaram que a tela estava quebrada devido a um erro de sua parte, mas depois de ver o número de usuários afetados pelo problema, parecia uma falha de projeto ou um erro de engenharia.

Mas como o Google não disse nada sobre o problema de rachaduras na tela do Pixel 6, não temos certeza se é um defeito de fabricação ou design ou se os usuários são os culpados aqui.

No entanto, monitoraremos o problema e atualizaremos este artigo conforme apropriado, portanto, continue verificando este espaço.

Primeira atualização (23 de dezembro)

16:42 (real): Um indivíduo disse que recebeu um e-mail do Suporte do Google alegando que um representante iria até sua casa para consertar a tela quebrada. Se não for reparável, o Google diz que vai substituir o telefone por um telefone de valor inferior.

Atualização 2 (25 de dezembro)

12h27 (real): Se você tem um Pixel 6 e a tela está intacta, o Google tem um telefone página de ajuda Ele lista as coisas a evitar para evitar que a tela do telefone quebre.

