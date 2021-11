FMI adverte El Salvador contra o uso de Bitcoin como oferta legal após o anúncio de ‘Bitcoin City’ – Regulamentação Bitcoin News

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou El Salvador contra o uso de bitcoin como moeda legal devido aos vários riscos associados à criptomoeda. O aviso veio um dia depois que o presidente salvadorenho, Neb Bukele, anunciou seu plano de construir uma “cidade bitcoin” apoiada por um vulcão e financiada por títulos bitcoin.

FMI diz que El Salvador não deve usar bitcoin como moeda legal

El Salvador é o primeiro país do mundo a adotar Bitcoin como moeda Moeda legal Além do dólar americano que uso há duas décadas. A lei de bitcoin do país entrou em vigor em setembro. Além disso, El Salvador tem Vendido 1.120 BTCDe acordo com o presidente salvadorenho, Nep Bukele.

O FMI realiza regularmente missões do Artigo IV aos países membros para consultar funcionários do governo antes que eles solicitem o uso de seus recursos. O FMI explicou que, para El Salvador, “a adoção do bitcoin como moeda corrente, a regulamentação e supervisão dos provedores de serviços de bitcoin e a carteira eletrônica Chivo” também foram discutidos.

Em “Finalizando Declaração da Equipe da Missão do Artigo IV de 2021” a El Salvador, FMI Dobradiça:

Devido à alta volatilidade dos preços do Bitcoin, seu uso como moeda fiduciária acarreta riscos significativos para a proteção do consumidor, segurança financeira e estabilidade financeira. Seu uso também cria passivos financeiros contingentes. Por causa desses riscos, o bitcoin não deve ser usado como moeda com curso legal.

O FMI recomendou “estreitar o escopo da lei do bitcoin” e instou El Salvador a fortalecer a “regulamentação e supervisão do novo ecossistema de pagamentos”.

A última declaração do Fundo Monetário Internacional veio um dia depois que o presidente Bukele anunciou um plano para construir o primeiro Bitcoin City Alimentado por Volcano e financiado por Bitcoin Bonds. Ele observou que não haverá impostos na cidade de Bitcoin, exceto para um imposto sobre valor agregado (IVA).

O FMI explicou que “os planos de emitir títulos soberanos e usar os recursos para comprar bitcoins e financiar planos de infraestrutura anunciados em 20 de novembro ocorreram após o término do trabalho técnico da missão e não foram discutidos com as autoridades”.

Comentando a declaração do FMI, Bukele disse:

Embora claramente não concordemos em algumas coisas, como a adoção do bitcoin, a análise que você está fazendo para o nosso país é interessante.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

