Dívida em dólares de El Salvador diminui os planos de títulos de bitcoin

Os títulos denominados em dólares em El Salvador caíram para o nível mais baixo de todos os tempos, com a dívida do país centro-americano começando a ser negociada na “região em dificuldades” esta semana.

Os títulos em dólares de El Salvador caíram para 64,4 centavos em relação ao dólar na segunda-feira, 22 de novembro, após a notícia no fim de semana de que o país centro-americano usará bitcoin (BTCTítulos para financiar sua iniciativa Bitcoin City. Os bônus em dólares caíram constantemente desde abril de 2021, quando chegaram a US $ 1,10, de acordo com Bloomberg dados.

Um título denominado em dólares é um título emitido fora dos Estados Unidos por uma empresa ou governo estrangeiro, denominado em dólares norte-americanos em vez de em sua moeda local.

A Bloomberg relata que a queda de segunda-feira fez com que a dívida do país se tornasse uma das de pior desempenho no comércio global. Os investidores estão preocupados com o fato de o presidente Najib Bukele ter impedido o Fundo Monetário Internacional de ajudar a nação com dinheiro para o desenvolvimento.

“Este anúncio cimenta a trajetória de ‘tudo menos FMI’, antes de acrescentar que os títulos estão caindo” à medida que o mercado reavalia o valor de retorno potencial abaixo da imprevisibilidade, Stifel Nicholas, diretor-gerente de banco de investimento, Natalie Marchick, comentou Will: Políticas. “

Os bônus do Bitcoin pagarão juros anuais de 6,5%, além dos 50% dos ganhos do Bitcoin em El Salvador, uma vez que os custos de investimento inicial para a infraestrutura de mineração sejam recuperados. Os dividendos serão pagos em dólares americanos ou tether (USDT), de acordo com Samson Maw, diretor de estratégia da Blockstream.

Mow acredita que os títulos do Bitcoin serão uma forma alternativa para os investidores institucionais adquirirem o Bitcoin sem ter que manter o Bitcoin eles próprios. Também será uma forma de os investidores ajudarem El Salvador a se desenvolver mais rapidamente. Mao, que tem trabalhado com o governo de El Salvador para desenvolver títulos bitcoin, disse Bloomberg TV Em 23 de novembro

Estamos tentando organizar isso de uma forma que as pessoas possam apresentar [the Bitcoin bond] Para os conselhos e diretores como uma associação normal, porque é uma associação normal. Acontece que uma porção significativa do bitcoin está amarrada. ”

Em resposta à entrevista de Mow com a Bloomberg, Podcaster e famoso defensor do Bitcoin Anthony Pompliano previu que o excesso de assinaturas seria “ridiculamente alto”.

El Salvador está em negociações com o Fundo Monetário Internacional na maior parte de 2021 sobre um empréstimo potencial de US $ 1,3 bilhão. Essas conversas podem desaparecer na obscuridade conforme o presidente Bukele decide financiar mais iniciativas locais, como a construção de escolas, com Bitcoin em vez do dólar americano.

O Fundo Monetário Internacional emitiu uma conclusão declaração Com relação ao pedido de financiamento em El Salvador em 22 de novembro. Embora a economia de El Salvador tenha se recuperado rapidamente da pandemia, o déficit fiscal e os elevados serviços da dívida pública estão criando lacunas maiores nos serviços que o país pode fornecer, disse ela.

Esforços para melhorar a inclusão financeira e aumentar o crescimento são bem-vindos, acrescentou o relatório, “mas os riscos decorrentes do Bitcoin como moeda legal e dos novos pagamentos e sistema de comércio em Bitcoin devem ser resolvidos”.