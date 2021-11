Futuros Dow Jones: esses setores levam à rotação do mercado; Tesla cai 3 ações nas áreas de compra

Os futuros do Dow foram pouco alterados na terça-feira, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A recuperação do mercado de ações continuou seu afastamento da tecnologia, em direção a energia e finanças na terça-feira. As ações da Tesla caíram, mas mantiveram o principal suporte, enquanto outras grandes empresas, como Uma maçã (AAPL) dificilmente se move.







No comércio noturno, os estoques HPQ e armazenamento puro (PST) observou que houve avanços nos ganhos, mas também houve grandes perdas de ganhos.

Após várias semanas de alta generalizada, o mercado de ações voltou à rotação setorial. É um ambiente mais desafiador para os investidores, principalmente para novas compras.

O programa continua sendo derrubado. asana (Fácil) E oceano digital (DOCN) estendeu a grande liquidação na segunda-feira, enquanto floco de neve (neveEles caíram na seqüência de 50 dias.

Tesla (TSLA) caiu drasticamente, mas reduziu as perdas. Outros mega mapas foram um pouco alterados. Microsoft (MSFT) caiu ligeiramente pela segunda sessão consecutiva. Pai do Google o alfabeto (O Google) E nvidia (NVDA) também diminuiu. Mas a Apple compartilha e Amazon.com (AMZN) subiu mais alto.

No lado positivo, os estoques de energia estavam sólidos na terça-feira, com os preços do petróleo subindo, apesar do presidente Joe Biden liberar reservas estratégicas de petróleo no mercado, com Recursos naturais pioneiros (PXD) Entre os nomes de xisto estão piscando os sinais de compra. As finanças estão novamente em alta, à medida que os rendimentos do Tesouro continuam a subir.

Ganhos principais

Nas notícias sobre ganhos após o expediente, a fabricante de PCs HP Inc. (HPQ) e as ações da PSTG subiram 7,5 e 16%, respectivamente, sobre o lucro. O estoque HPQ e o armazenamento puro foram separados das bases durante a noite. mas Autodesk (ADSK), Nordstrom (JWN) E a diferença (GPS) 15%, 23% e 16% foram vendidos no comércio ampliado.

Os comerciantes de varejo estavam entre os maiores impulsionadores dos lucros na sessão de terça-feira, com melhor compra (BBY) E Artigos esportivos Dick (DKS) mergulhar nos lucros durante árvore do dólar (DLTR) Ele fez sua última corrida.

As ações da Tesla, Microsoft, Nvidia, Google e Snowflake estão em alta IBD Leaderboard. Inventário de recursos naturais da Apple e da Pioneer em operação SwingTrader. Microsoft e Google Líderes de longo prazo do IBD. Ações da Tesla, Google e Nvidia estão disponíveis em defeito 50. foi o pioneiro Estoque IBD hoje.

O vídeo incluído neste artigo também analisa o movimento do mercado Exping (XPEV), Estoque PXD e estoque de neve.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow estão ligeiramente acima do valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 tiveram uma inclinação superior.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período. Os últimos dias mostraram um movimento relativamente calmo nos contratos futuros do Dow Jones, que não pressagiou uma divergência em relação à sessão regular.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado acionário recomeçou com movimentos modestos nos principais índices, seguida de grande divergência. No entanto, essa diferença diminuiu ligeiramente.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,55% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,2%. O Nasdaq Composite está abaixo de 0,5%, embora isso esteja longe dos mínimos da sessão. A grande capitalização Nasdaq 100 também perdeu cerca de 0,5%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 0,1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu quatro pontos-base, para 1,67%, após um salto de nove pontos-base na segunda-feira. Os contratos futuros do petróleo bruto subiram 2,3 por cento, para US $ 78,50 o barril.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(Afundar 1,6%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETF)ajuste) diminuiu 0,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) afundou 1,6%. As ações da Microsoft são um dos principais componentes do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 0,7%. As ações da Nvidia são a principal propriedade da SMH.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) perdeu 2,3%, atingindo seu nível mais baixo em seis meses. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 1,3%, seu nível mais baixo em 52 semanas. As ações da Tesla continuam a ser as mais altas entre os ETFs da ARK, mas os fundos da ARK têm reduzido as participações da TSLA nos últimos meses.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) aumentou 0,3% e US ETF Global X Infrastructure Development (berço) aumentou 0,4%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) diminuiu 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 0,1%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) subiu 3,1%, com PXD segurando as 10 ações principais. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) saltou 1,6%.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Análise de aumento de mercado

Este ainda é um aumento definitivo no mercado de ações. Os principais indicadores não estão longe dos recordes históricos.

No entanto, a ampla tendência de alta do mercado que se estabilizou em outubro e no início de novembro está se tornando cada vez mais difícil de lidar. Depois de reverter a tendência de baixa de segunda-feira de altas recordes, o Nasdaq caiu novamente na terça-feira, mas fechou acima da linha de 21 dias depois de lutar contra o suporte perto de sua baixa em 10 de novembro. O Russell 2000 de capitalização pequena encontrou apoio na linha de 50 dias. O índice Dow Jones subiu ligeiramente pela segunda sessão consecutiva, mas ainda está abaixo da linha de 21 dias.

A alternância de crescimento do mercado de ações não é particularmente surpreendente. Na alta de segunda-feira, o Nasdaq 100 estava mais de 8% acima da linha de 50 dias, indicando um forte risco de baixa. Isso é o que aconteceu. Os megacaps reduziram os ganhos, como as ações da Tesla e da Apple, ou reverteram para baixo, como as ações da Nvidia. Enquanto isso, existem muitos estoques de software importantes, como Asana, SNOW e nomes de alto valor relacionados, como Airbnb (ABNB) E pelo traço (traço) caiu.

A venda continuou terça-feira com os nomes dos programas. A ação da SNOW encontrou suporte na linha de 50 dias, mas vacilou 12% por dois dias, não da maneira que você gostaria que os nomes de crescimento recuassem.

As ações da Tesla caíram 4%, mas se recuperaram de sua seqüência de 21 dias. Outras grandes empresas mudaram pouco, mas não escondem mais a fraqueza subjacente ao crescimento e à recuperação do mercado mais amplo.

O ETF FFTY, que caiu abaixo da linha de 50 dias na segunda-feira, está testando a linha de 200 dias. Lembre-se de que o FFTY, assim como as ações de crescimento em geral, caiu na semana passada, mesmo com a valorização das ações da Apple e de outras grandes empresas.

O IGV ETF caiu na sequência de 50 dias na terça-feira, mesmo com as ações da MSFT permanecendo bem acima deste nível chave. E enquanto as ações de alto crescimento lutam, as ações de alto valor, como as ações de propriedade da ARK, foram derrotadas em geral (em geral) E Teladoc (TDOC) não tem imunidade para vender.

As ações de varejo quase certamente são um sucesso ou um fracasso, com movimentos positivos e negativos significativos sobre os lucros antes e depois da sessão de terça-feira.

No lado positivo, as ações do setor de energia e do setor bancário estão subindo junto com os preços do petróleo bruto e os rendimentos do Tesouro. Alguns estão exibindo entradas iniciais ou outros sinais de compra. Os estoques de aço em grande parte mantiveram seus ganhos após a grande mudança de segunda-feira.

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que você está fazendo agora

Quando as ações de memes dominaram a atenção no início do ano, o IBD estava perguntando: Qual é a sua vantagem em negociar esses nomes? Agora que a rotação setorial voltou a funcionar, qual é exatamente a sua vantagem no atual ambiente de mercado?

O mercado recuperará sua força ou todos os principais indicadores cairão? A rotatividade do setor continuará afetando os bens e serviços financeiros ou o crescimento se recuperará rapidamente?

Por enquanto, parece que muitas ações de crescimento foram duramente atingidas, enquanto outras lutam por maior apoio.

Alguns dos grandes vencedores, como as ações da Nvidia, estão se segurando relativamente bem, mas por quanto tempo as grandes empresas podem suportar uma liquidação em grande escala para crescer?

Os investidores devem ter reduzido a exposição nos últimos dias. Muito disso provavelmente virá da perda de perdedores e da obtenção de ganhos parciais ou totais para os vencedores que têm vendido muito. Mas talvez os investidores simplesmente quisessem reduzir a exposição em um ambiente incerto e ficar com os vencedores de longo prazo.

Enquanto reduzem o crescimento, os investidores podem comprar ações de energia, como PXD, ações de bancos ou ETFs. Mas os investidores podem querer tratar qualquer uma dessas compras como negociações de balanço, obtendo pelo menos lucros parciais com um lucro de 5%, por exemplo, e cortando as perdas muito rapidamente. porque? Porque com a rotação do setor de volta em jogo, os estoques financeiros e de energia poderiam ser facilmente vendidos rapidamente se os preços do petróleo e os rendimentos do Tesouro caíssem novamente.

O feriado de Ação de Graças que se aproxima provavelmente manterá o volume baixo na quarta-feira e, especialmente, na sessão de meio dia de sexta-feira, por isso será difícil avaliar o movimento das ações blue-chip e dos principais índices até a próxima semana.

está lendo A grande imagem Todos os dias para ficar em sintonia com as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

