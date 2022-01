Este sprint de 17 minutos em Stardew Valley começa com destruição

Os Quick Games terminam amanhã e foi um dos melhores torneios da semana passada Vale Stardu. O Speedrunner Olenoname terminou a simulação agrícola em 17 minutos usando uma combinação de falhas e habilidade extrema.

Para ter uma ideia do que se espera, a corrida começa com o jogador explorando um bug para abrir seu inventário durante uma cena de filme, para que ele possa despejar suas ferramentas agrícolas. Embora se possa dizer que começa ainda mais cedo, com o protagonista sendo nomeado após uma longa linha de símbolos de elementos.

Você pode assistir ao show completo do Twitch Stream abaixo se pular para por volta das 26:11:00:



Existem glitch runners rápidos e nenhum glitch, mas eu prefiro o primeiro. Na superfície, pode parecer que seria mais fácil completar o jogo rapidamente com brechas, mas os feitos que os pilotos rápidos encontram tendem a ser estranhos e difíceis de executar. Além disso, é muito mais divertido assistir a um jogador de Stardew Valley completar o jogo, por exemplo, explodir seu jardim no momento em que o vê por algum motivo.

Awesome Games Done Quick é uma maratona de sprint que acontece duas vezes por ano, com doações de caridade feitas durante a transmissão. Está em operação há quase uma semana e, no momento em que escrevo, arrecadou US $ 2,3 milhões (cerca de £ 1,6 milhão). Você pode ver que velocidade ainda está chegando Na programação completa da AGDQ.