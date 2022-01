Modelo personalizado NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB GALAX listado online por mais de $ 400 USD, esgotado em poucas horas

As listagens iniciais das placas gráficas GeForce RTX 3050 8GB da NVIDIA começaram a aparecer online e, como esperado, a placa tem um preço bem acima do preço sugerido.

Placas gráficas de modelo dedicado NVIDIA GeForce RTX 3050 de 8 GB listadas on-line por US $ 400 + preço nos EUA e ainda vendidas

Há alguns dias, foi rumor Essa placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB terá um suprimento muito melhor do que a GeForce RTX 3060 e RTX 3060 Ti combinadas. No entanto, fornecedores, varejistas e distribuidores externos, nenhum deles está interessado no MSRP nos dias de hoje. Eles sabem que podem cobrar mais e as pessoas ainda estarão dispostas a pagar preços mais altos por seus produtos. Este é o terrível estado da GPU e da indústria de tecnologia em geral agora.

Isso foi visto novamente na lista mais recente do modelo personalizado NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB da GALAX. A variante ‘GG-RTX3050-E8GB/SF’, em particular, foi vista na variante GALAKURO Gaming. Amazon Japão a 50.138 JPY Que acaba por ser $ 440. Enquanto atualmente, o cartão não está disponível, há algumas horas, ele estava à venda como comprovado na captura de tela por Momomo. No entanto, parece que todo o estoque (quantidade desconhecida) foi comprado pelo preço indicado. É engraçado e triste ao mesmo tempo que este cartão que foi oficialmente lançado em 27 de janeiro foi colocado à venda há duas semanas.

Uma placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce RTX 3050 de 8 GB foi listada na Amazon Japan por mais de US$ 400 e esgotou em poucas horas. (Créditos da imagem: Momomo_US)

E não era nem que fosse uma variante de ponta ou um design premium. O GALAKURO Gaming apresenta um PCB padrão, um design sem overclock e uma caixa de plástico que possui apenas uma ventoinha no meio. A tampa se estende além do PCB e não há sequer uma placa traseira enquanto a energia é fornecida através de um único conector de 8 pinos. A placa balança a interface tripla padrão DP 1.4 e HDMI 2.1.

Colocando as coisas em perspectiva, você pode esperar de 50% a 80% de inflação de preços no MSRP. Esta placa em particular é 76% mais cara do que seu preço sugerido e a maioria dos jogadores parece estar esperando por uma NVIDIA GeForce RTX 3050 de 8 GB disponível por cerca de US $ 300 no máximo. A NVIDIA disse que a escassez deve diminuir no segundo semestre de 2022, embora essa questão de preços não pareça mais ter muito a ver com a escassez, e todos estão apenas tentando obter lucro extra enquanto usam a “escassez” como um escudo para evitar uma grande reação dos consumidores. É exatamente como a CEO da AMD, Dra. Lisa Su, disse: “Você pode encontrá-los, mas não está disposto a pagar por eles”.

Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 de 8 GB

Assim como a GeForce RTX 3060, a GeForce RTX 3050 também terá uma GPU GA106, mas em uma configuração reduzida. A placa contará com 20 módulos SM e 2.560 núcleos CUDA com um TGP de 130W. A placa gráfica de nível básico também terá 8 GB de memória GDDR6 com clock de 14 Gbps e operará em uma interface de barramento de 128 bits com uma largura de banda total de 224 GB/s. A placa gráfica tem um preço sugerido de US $ 249 e será lançada em vários sabores personalizados em 27 de janeiro.

Em termos de desempenho, a GPU GeForce RTX 3050 8GB fornecerá mais de 60 fps em resolução 1080p em muitos títulos AAA e aumenta a classificação de desempenho utilizando o RT de segunda geração e o novo núcleo Tensor, que é um grande salto em relação à GeForce GTX 1650. Placa gráfica.

