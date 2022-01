Jogos PS3 começam a aparecer na loja PS5

Playstation 3 Os jogos estão começando a aparecer em PlayStation 5loja, centro da proposta que Sony Poderia revelar mais suporte de compatibilidade com versões anteriores para o console.

Ao visualizar um jogo PS3 na loja PS5, o menu deve direcionar o jogador para Play Station No entanto, a versão do jogo agora, Dead Or Alive 5, oferece um preço de £ 7,99.

Outros usuários nas mídias sociais relataram ter visto listagens semelhantes para os jogos Bejeweled, Prince of Persia, The Forgotten Sands e The Two Thrones do PS3, cada um com seus próprios preços de compra.

No momento da publicação, os usuários não conseguiram comprar o jogo PS3 na PS5 Store. As listagens podem estar erradas, mas curiosamente, Dead Or Alive 5 no PS3 não está disponível no PlayStation Now na Europa.

Listas apareceram depois de descobrir e patentesEnviado pelo engenheiro de sistema PS5 Mark Cerny Intitulado “Compatibilidade com versões anteriores através do uso de um relógio falso e controle preciso da frequência de grãos”.

Isso naturalmente levou muitos a especular que a Sony finalmente desenvolveu uma solução para títulos mais antigos e poderia em breve expandir o suporte à compatibilidade com versões anteriores do PS5.

Também chega depois de um Bloomberg Relatório de dezembro, que alegou que O serviço concorrente do Xbox Game Pass é configurado pela PlayStation.

De acordo com documentos vistos pelo post, o novo serviço terá o codinome “Spartacus” e combinará os serviços PlayStation Plus e PlayStation Now existentes, enquanto elimina gradualmente a marca deste último. Espera-se que seja lançado para PS4 O PS5 nesta primavera será organizado em três níveis de pagamento.

perceber: Para visualizar esta inclusão, permita o uso de cookies funcionais no formato . Preferências de cookies.

Diz-se que a primeira camada incluirá Recursos atuais do PlayStation Plus, como jogos online e títulos mensais gratuitos. O segundo oferecerá um grande catálogo de jogos, semelhante ao MicrosoftServiço de Game Pass. O terceiro nível adicionará demos expandidas, streaming de jogos e uma biblioteca de clássicos do PS1, PS2e PS3 e PSP jogos.

A Sony disse em várias ocasiões que o modelo de versão do Game Pass não funcionará com o PlayStation, lançando dúvidas sobre sua possível adoção de um modelo de versão de assinatura semelhante no primeiro dia de competição.

Conversando com GI.biz Em setembro passado, você é o chefe Jim Ryan Ele alegou que o modelo de tipo de assinatura seria insustentável Para a PlayStation Studios, porque muitas vezes os orçamentos de jogos primários aumentam para “mais de US $ 100 milhões”.

Enquanto foi dito que X-Box Game Pass ainda precisa acumular assinantes suficientes para torná-lo lucrativo, chefe do Xbox Phil Spencer Ele disse em outubro passado que a empresa Não há planos para aumentar o preço do serviço.