Este é o Steam Deck

Valve compartilhou uma prévia do Steam Deck Projeto final da embalagem Antes da data de lançamento tardia do laptop para jogos.

Cada Steam Deck vem com um controlador e uma maleta de transporte, e nessas imagens a Valve revelou que cada dispositivo também vem com sua própria fonte de alimentação USB-C, o que significa que você não precisa ter a sua própria como deveria. muitos acidente telefones inteligentes. A caixa também contém um punhado de ovos de Páscoa divertidos para os fãs mais exigentes da Valve – eu localizei alguns deles tomada refere-se a mim mesmo.

A Valve diz que está testando o design da embalagem, então pode haver algumas mudanças em relação ao que você vê nas fotos quando o Steam Deck for lançado no próximo ano. A empresa também diz que concluiu seu projeto de fabricação para validar o projeto do Steam Deck e que haverá “pequenas alterações adicionais no produto final”.

Em novembro, Valve atrasou o lançamento do Steam Deck Por dois meses, de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, devido a problemas da cadeia de abastecimento global. A empresa revelou muitos detalhes sobre o dispositivo em uma conferência de desenvolvedores Apenas dois dias depois.

Correção, 2 de dezembro às 18:54 ET: A Valve atrasou a data de lançamento do Steam Deck no mês passado, não neste mês, como mencionamos originalmente. Lamentamos o erro.