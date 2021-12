A franquia Battlefield está passando por uma grande reformulação

A Electronic Arts está fazendo grandes mudanças em sua estrutura de desenvolvimento à medida que se concentra no crescimento e na expansão da série Battlefield após o que foi um lançamento difícil para Battlefield 2042.

O atirador militar futurista foi lançado em novembro e foi rapidamente criticado pela falta de recursos encontrados nos jogos anteriores e por seus muitos bugs, alguns dos quais – incluindo o infame “incapaz de carregar dados de continuidade” – impediam os usuários de jogar o jogo. Talvez a maior mudança anunciada hoje seja que a EA anunciou oficialmente a criação de um universo Battlefield que aparentemente incluirá vários jogos e programas, que serão desenvolvidos por vários estúdios na América do Norte e na Europa.

Além disso, o GM da DICE, Oskar Gabrielson, deixou a empresa para buscar um novo empreendimento fora da EA. A mudança também inclui o papel de Vince Zampella da Respawn como o novo presidente geral da série Battlefield, enquanto o designer de Halo, Marcus Lehto, está construindo uma nova equipe de desenvolvimento em Seattle focada em injetar mais narrativa no universo Battlefield. Ripple Effect, desenvolvedora do modo Portal para Battlefield 2042, está desenvolvendo uma nova experiência de Battlefield no mundo de Battlefield 2042.

Em um futuro próximo, a EA GameSpot informou que DICE, Ripple Effect e o novo estúdio Lehto, com sede em Seattle, trabalharão juntos para expandir e melhorar o Battlefield 2042. Outros jogos e experiências do Battlefield em andamento devem servir como extensões, em parte, de o novo universo Battlefield que a EA está tentando criar. Não há nenhuma especificação sobre quais novos jogos e experiências a EA planeja construir ou quando eles serão lançados.

Para Lehto, o homem que projetou Master Chief e desempenhou um papel fundamental em fazer de Halo o que é hoje, ele dirige um novo estúdio sem nome na área de Seattle. Você colaborará com DICE e Ripple Effect para expandir a narrativa, a narrativa e as oportunidades de desenvolvimento de personagens na série Battlefield. No entanto, ainda não há nenhuma palavra sobre o que isso significa em termos de produtos ou estratégias específicas.

Em uma grande reviravolta, Battlefield 2042 não tinha um modo para um único jogador, em vez disso, optou por se concentrar em três pilares multijogador principais: Guerra Total, Portal e Zona de Perigo. Lehto anteriormente fundou um estúdio independente chamado V1 Interactive, que fez um atirador de ficção científica chamado Disintegration. O jogo não conseguiu encontrar um público, e V1 fechou suas portas. Lehto. Era Contratado pela EA no início deste ano, mas ainda não aprendemos em que funciona.

Byron Bede, um veterano de Call of Duty de longa data EA contratou no início deste ano para desenvolver a série Battlefield Como patrocinador de sua estratégia de longo prazo e decisões de negócios, Lehto e sua equipe de Seattle disseram que expandirá a narrativa do Battlefield 2042 em uma “variedade de experiências”. Isso estabelecerá as bases para “oportunidades de contar histórias agora e no futuro”, disse Bede sarcasticamente. O que quer que a equipe Lehto faça, aparecerá nas “temporadas posteriores” do Battlefield 2042 e “além”.

“Enquanto ele e sua equipe na área de Seattle estão apenas começando a construir o mundo do Battlefield amanhã, seu trabalho moldará as temporadas posteriores de 2042 e além”, disse Bede. “Este novo estúdio funcionará como um motor de narrativa em estreita colaboração com a DICE e a Ripple Effect Studios para ajudar a construir grandes experiências para os jogadores no universo Battlefield.”

Em outra grande etapa, o desenvolvedor do Portal Battlefield 2042, Ripple Effect, continuará a dar suporte ao Portal, pois ele funciona em uma “nova experiência” no mundo do Battlefield 2042. Christian Grass, presidente do Ripple Effect, disse à GameSpot que não foi capaz de comentar o que O Ripple Effect está sendo desenvolvido fora do Portal.

A nova posição de Zampella vem além de suas atuais responsabilidades de gerenciamento na Respawn, que incluem supervisionar o esforço contínuo para adquirir o título de serviço ao vivo Apex Legends e outros projetos de estúdio não anunciados, um dos quais é supostamente uma sequência de Star Wars Jedi: Fallen Order . A COO da EA, Laura Miele, cantou o tributo de Zampella, dizendo que ele é a pessoa certa para liderar a franquia Battlefield no futuro, com base em seus sucessos anteriores com Call of Duty, Medal of Honor e Apex Legends.

“Ele criou entretenimento que define uma cultura que ressoa além dos jogos. Estamos trazendo um dos indivíduos mais influentes e talentosos do entretenimento para uma franquia pronta para lançar na era moderna dos jogos. É um ponto de viragem extraordinário na história dos jogos. Sua capacidade de liderar estúdios e reunir desenvolvedores, até mesmo. Eles podem criar experiências de classe mundial como nenhuma outra. ” “Acredito que a estrutura, o processo e a visão que ele traz permitirão que o Battlefield se sobressaia como nunca antes. Ninguém conhece os atiradores e serviços ao vivo melhor do que Vince.”

Junto com Beede, Millie acredita que a equipe certa está lá para ajudar a franquia Battlefield a crescer e prosperar. Milley continuou dizendo que a EA agora tem pessoas com “forte experiência operacional” administrando seus estúdios na América do Norte e na Europa, contribuindo para o recém-criado universo Battlefield.

Zampella disse que a EA planeja “crescer significativamente” em termos do número de desenvolvedores trabalhando na franquia Battlefield em toda a empresa, e convidou os desenvolvedores a dar uma olhada nas posições em aberto da EA e considerar a oferta de um aplicativo.

Zampella não vai comentar sobre os detalhes relacionados a novos tipos de jogos Battlefield que a EA pode desenvolver no futuro, ou a cadência de sua data de lançamento. No entanto, ele brincou, o mundo do Battlefield é “rico em oportunidades, tanto do ponto de vista da narrativa quanto como um universo onde nossas equipes podem criar experiências de jogo inovadoras. Na verdade, tudo é possível”.

O CEO da EA, Andrew Wilson, disse que a empresa Pode eventualmente desenvolver um jogo Battlefield grátisE enquanto Zampella não conseguiu confirmar isso, ele disse que a empresa está “explorando todas as possibilidades” enquanto procura desenvolver o Battlefield para ajudá-la a atingir seu potencial máximo. “

Beede disse que a EA elaborou um “plano de longo prazo” para apoiar o Battlefield daqui para frente, mas antes que a empresa especifique para onde a série irá em seguida, a primeira tarefa é oferecer suporte ao Battlefield 2042 e expandi-lo por meio de uma oferta de serviço ao vivo . .

“A partir dessa base, nossas equipes criarão novas experiências que expandem o universo do Battlefield”, disse Bede. “Então, eu não diria que há um tempo ou um prazo, precisamos fazer o que é certo para nossos jogadores e nosso jogo”.

No entanto, nem todos permanecem nessa transição, já que Gabrielson, o atual gerente geral da DICE, está deixando a empresa no final do ano. Em um comunicado, Gabrielson disse que deixar a DICE e a EA foi uma das decisões mais difíceis que ele teve de tomar na vida. “É difícil descrever minha paixão por nosso estúdio, equipes e a franquia Battlefield em palavras. A última década com a equipe da DICE foi incrível. Do início de Battlefield 3 a Star Wars Battlefront e Battlefield 1 e, claro, o retorno da guerra total com o Battlefield 2042. ” “Há tantas ótimas lembranças de trabalhar com nossas equipes. A DICE tem alguns dos melhores talentos da indústria e a equipe está em boas mãos.”

“No geral, estamos todos envolvidos em Battlefield. É uma das franquias mais importantes e valiosas da indústria. Coletivamente, estamos liberando seu enorme potencial.” – Gerente de operações da EA Laura Miele

Rebecka Coutaz, ex-diretora de estúdio da Ubisoft Annecy, Gabrielson assume como gerente geral da DICE daqui para frente. Gabrielson permanece com a DICE e a EA pelo resto do ano para ajudar na transição de Coutaz para o papel de GM. Gabrielson disse que partirá para uma “nova aventura”, mas que resta saber para onde irá a seguir.

Embora o Battlefield 2042 possa não ter tido seu início mais forte no que se refere à recepção do jogador, Miele disse à GameSpot que o Battlefield 2042 já está indo na direção certa desde o seu lançamento. Ela disse que os jogadores estão respondendo positivamente às mudanças que a DICE introduziu até agora, embora ainda haja muita negatividade online. A atualização mais recente, a maior do Battlefield 2042 até o momento e contendo mais de 150 correções, foi publicada hoje, 2 de dezembro.

“Temos a sorte de ter fãs tão apaixonados e estou confiante de que continuaremos a fazer tudo ao nosso alcance para atender às suas expectativas. Acreditamos que o ano de 2042 é a pedra angular do futuro, à medida que começamos a trabalhar para expandir o universo, “Millet disse. “No geral, estamos todos envolvidos em Battlefield. É uma das franquias mais importantes e valiosas da indústria. Coletivamente, estamos liberando seu enorme potencial.”

Resta saber o que essas mudanças significam para outra grande série da DICE, Star Wars: Battlefront. Jogos de 2015 e 2017 fundidos para venda 33 milhões de cópias, o que o tornou um grande sucesso comercial, mas só recentemente foi relatado A EA recusou uma apresentação para o Battlefront 3, alegando custos de licenciamento.

A nova declaração da EA sobre ser um campo de batalha “all in” indica que nenhum outro jogo Battlefront está em desenvolvimento na DICE, embora isso não tenha sido estritamente confirmado.

Kotaz, como Diretor Executivo da DICE, trabalhará ao lado de vários veteranos para definir sua equipe de liderança.

Resta saber o que tudo isso significa para a EA, DICE e Battlefield. Enquanto a editora posiciona as notícias como um futuro empolgante para o Battlefield, não há como saber como será o resultado neste momento – teremos lançamentos anuais do Battlefield? Jogo Battle Royale grátis? A DICE terá a oportunidade de trabalhar em outros jogos além dos jogos Battlefield? O anúncio levanta mais perguntas do que respostas neste momento.