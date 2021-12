Pokémon Go agora funciona melhor no iPhone

Nova atualização para Pokémon vai O iOS permite que você execute o jogo em taxas de quadros mais altas. Com a versão 1.191.0, a seção “Configurações avançadas” do aplicativo agora inclui uma opção que diz “Abra a taxa de atualização original do seu dispositivo para obter um FPS mais alto.”

Experimentei no meu iPhone 13 Pro e faz uma grande diferença. Pokémon vai Não é o jogo mais complexo visualmente, é claro, mas há bastante rolagem e movimento da câmera, e a resposta tátil mais suave é muito melhor quando você alinha o arremesso de seu dedo.

Veja como o recurso aparece no menu do jogo:

Pokémon vai Está pré-bloqueado a 30fps em dispositivos iOS. Muitos telefones Android já são capazes de rodar o jogo em uma taxa de quadros mais alta, embora em minha experiência de teste em muitos dispositivos, ele pode acertar e errar. ainda, Pokémon vai No geral, funciona melhor no Android até agora.

O novo recurso do iOS não se limita aos 13 Pro e Pro Max, que são os únicos iPhones com telas “ProMotion” de 120 Hz. Eu também experimentei no meu antigo 8 Plus e é possível desbloquear a taxa de quadros lá também, embora o processador A11 antigo nem sempre mantenha 60fps estáveis.

A Niantic não tira muito desse recurso; Ele é desativado por padrão e não é mencionado nas notas de lançamento do 1.191.0, exceto pela vaga menção de “várias melhorias na qualidade de vida”. Ativá-lo para todos os usuários provavelmente causará reclamações sobre a vida útil da bateria, considerando que Pokémon vai Na verdade, é uma aplicação muito pesada a esse respeito. Mas se isso não for uma preocupação para você, vale a pena tentar a opção.