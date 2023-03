Em resposta à população indígena, o Vaticano rejeita a Doutrina do Descobrimento

CIDADE DO VATICANO (AP) – O Vaticano atendeu na quinta-feira às demandas indígenas e rejeitou formalmente a “doutrina da descoberta”, teorias apoiadas por “bulas papais” do século 15 que legalizaram a grilagem de terras indígenas da era colonial e formam a base de algumas leis de propriedade hoje.

Uma declaração do Vaticano disse que as ordenanças ou decretos papais “não refletem adequadamente a igual dignidade e direitos dos povos indígenas” e nunca foram considerados expressões da fé católica.

A declaração, emitida pelos Escritórios de Desenvolvimento e Educação do Vaticano, representa um reconhecimento histórico da cumplicidade do Vaticano nos abusos da era colonial cometidos pelas potências europeias. estava internado. com infecção respiratória .

Os líderes indígenas saudaram a declaração, embora continuassem a evitar reconhecer o crime real do Vaticano. O comunicado afirma que os documentos papais foram “manipulados” para fins políticos pelas potências coloniais “para justificar atos imorais contra a população indígena que foram realizados, às vezes, sem oposição das autoridades eclesiásticas”.

Era certo, disse ela, “reconhecer esses erros”, reconhecer os terríveis efeitos das políticas de assimilação da era colonial sobre os povos indígenas e buscar seu perdão.

A declaração foi uma resposta a décadas de demandas aborígines Para que o Vaticano anulasse formalmente as bulas papais que haviam dado aos reinos português e espanhol apoio religioso para expandir suas terras na África e nas Américas a fim de difundir o cristianismo.

Essas portarias apóiam a “Doutrina da Descoberta”, um conceito legal formulado em uma decisão da Suprema Corte dos EUA em 1823 que passou a ser entendida como significando que a propriedade e a soberania sobre a terra passaram para os europeus porque eles a “descobriram”.

Recentemente citado como uma decisão da Suprema Corte de 2005 sobre a nação indígena Oneida, escrita pela falecida juíza Ruth Bader Ginsburg.

Durante a visita do Papa Francisco ao Canadá em 2022, onde pediu desculpas aos povos indígenas Pois um sistema de escolas residenciais que removia à força as crianças nativas de suas casas foi recebido com exigências de repúdio formal às bulas papais. .

Duas mulheres aborígines desfraldaram uma faixa no altar do Santuário Nacional de Sainte-Anne-de-Beaupre em 29 de julho que dizia: “Abolir a Doutrina” em letras vermelhas e pretas brilhantes. Os manifestantes foram escoltados para longe e o culto continuou sem incidentes, embora mais tarde as mulheres levassem o estandarte para fora da igreja e o pendurassem na grade.

Na declaração, o Vaticano disse: “Em termos inequívocos, o Magistério da Igreja mantém o respeito devido a todo ser humano. A Igreja Católica, portanto, renuncia a esses conceitos que não reconhecem os direitos humanos inerentes aos povos indígenas, incluindo o que foi veio a ser conhecida como a canônica ‘Doutrina da Descoberta’.” e política.

Phil Fontaine, ex-presidente nacional da Assembleia das Primeiras Nações no Canadá, que fez parte da delegação que se encontrou com Francisco no Vaticano antes da viagem e depois o acompanhou durante toda a viagem, disse que a declaração foi “fantástica”, resolveu uma questão pendente e agora está levando o assunto às autoridades civis para revisar as leis de propriedade que citam pela fé.

“O Santo Padre prometeu que, ao retornar a Roma, eles começarão a trabalhar em uma declaração destinada a amenizar as ansiedades e medos dos muitos sobreviventes e outras pessoas preocupadas com o relacionamento entre sua Igreja Católica e nosso povo, e ele fez então”, disse Fontaine à Associated Press.

“A Igreja fez uma coisa, disse ela, pelo Santo Padre. Agora a bola está no tribunal dos governos, dos Estados Unidos e do Canadá, mas especialmente nos Estados Unidos, onde a doutrina está consagrada na lei.”

O Vaticano não forneceu evidências de que as três bulas papais (Dom Diversas em 1452, Romanus Pontifex em 1455 e Inter Caetera em 1493) tenham sido formalmente anuladas, anuladas ou rejeitadas, como muitas vezes disseram as autoridades do Vaticano. Mas citou uma bula posterior, Sublimis Deus em 1537, que reafirmou que os povos indígenas não deveriam ter negada sua liberdade ou posse de suas propriedades, nem ser escravizados.

O cardeal Michael Cherny, o jesuíta canadense cujo escritório foi co-autor do manifesto, enfatizou que as bulas originais há muito foram revogadas e que o uso do termo “doutrina” – neste caso, um termo legal e não religioso – levou a séculos de confusão sobre o papel da igreja.

Os touros nativos, disse ele, “são tratados como se fossem professores, documentos judiciais ou doutrinários, e são um movimento político ad hoc. Acho que a rejeição oficial de qualquer movimento político ad hoc é para criar mais confusão, não clareza.”

Sublinhou que o comunicado não visa apenas corrigir o registo histórico, mas “descobrir, identificar, analisar e tentar ultrapassar o que hoje só podemos chamar de efeitos duradouros do colonialismo”.

Foi significativo que o repúdio à “doutrina da descoberta” tenha ocorrido durante o reinado do primeiro Papa na América Latina na história. Antes mesmo da viagem ao Canadá, o papa argentino pediu desculpas aos indígenas da Bolívia em 2015 Sobre os crimes da conquista colonial das Américas. Ele foi liberado e está no hospital quinta-feira com uma infecção respiratória.

O cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Escritório de Cultura do Vaticano, disse que a declaração é um reflexo do diálogo do Vaticano com os povos indígenas.

Ele disse: “Este memorando faz parte do que poderíamos chamar de arquitetura da reconciliação e também um produto da arte da reconciliação, o processo pelo qual as pessoas se comprometem a ouvir umas às outras, a falar umas com as outras e a crescer mutuamente entendimento.” na situação atual.

___

Rob Gillis contribuiu para este relatório de Toronto.