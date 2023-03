Enviado da China adverte UE sobre o “risco” de seguir os EUA em restrições comerciais

Um importante diplomata chinês disse que a Europa deveria rejeitar as exigências de Washington de restringir o comércio com Pequim, alertando que qualquer país que romper relações comerciais com seu país o faria “por sua conta e risco”.

Fu Cong, embaixador da China na União Europeia, afirmou que os EUA “não vão parar por nada” para interromper as relações normais entre o bloco e a China, acrescentando que uma “tendência protecionista” está crescendo na Europa.

“Quem em sã consciência desistiria de um mercado tão grande e em expansão como a China?” Fu disse ao Financial Times, alertando os políticos europeus para não minar o sentimento positivo dos negócios em relação à China. “Será apenas por sua própria conta e risco.”

O embaixador destacou a Holanda por “ceder à pressão dos EUA” ao anunciar restrições às exportações para a China de tecnologia de fabricação de semicondutores de ponta este ano. Ele deu a entender que Pequim pode retaliar, dependendo da extensão dos controles.

“Esperamos que os governos europeus e os políticos europeus possam ver onde estão seus interesses e então resistir à pressão indevida dos Estados Unidos”, disse Fu, instando a UE a continuar sua busca por “autonomia estratégica”.

Referindo-se à Holanda, ele acrescentou: “Eles precisam reconhecer o fato de que a China não pode simplesmente ficar sentada e ver seus próprios interesses pisoteados sem tomar nenhuma ação em resposta”.

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen: Uma forte política europeu-chinesa depende de uma forte coordenação. . . E prepare-se para evitar táticas de dividir para conquistar © Valeria Mongelli / AFP / Getty Images

Fu falava no mesmo dia em que Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, prometeu apertar o escrutínio dos fluxos de comércio e investimento em áreas tecnológicas sensíveis, como computação quântica e inteligência artificial.

Von der Leyen disse em um discurso que Bruxelas deveria desenvolver “novas ferramentas de defesa” ao atualizar suas políticas de segurança diante de uma China cada vez mais assertiva. Uma forte política sino-europeia depende de uma forte coordenação. . . E estar preparado para evitar as táticas de dividir e conquistar que sabemos que podemos encontrar.”

Os Estados Unidos intensificaram os esforços para persuadir os aliados a endurecer sua abordagem à China, já que as relações entre as duas superpotências econômicas foram tensas por Taiwan e o apoio de Pequim à Rússia. Von der Leyen procura seguir uma linha distinta em relação aos Estados Unidos, afirmando que seu objetivo não é “desvincular” da China, mas sim “eliminar os riscos”.

As relações comerciais entre a China e alguns países europeus continuam fortes. As empresas alemãs investiram um recorde de 11,5 bilhões de euros na China no ano passado, de acordo com um artigo publicado quarta-feira pelo instituto de pesquisa alemão Institut der deutschen Wirtschaft.

Propostas recentes da UE para reduzir a dependência das importações chinesas incluem a melhoria do fornecimento de matérias-primas críticas e o aumento da produção doméstica de tecnologia verde. Novas ferramentas de defesa comercial também permitem que a UE retalie contra a intimidação econômica e limite o acesso de empresas ou produtores chineses apoiados pelo Estado que usam trabalho forçado.

“Muitas das medidas realmente violam as regras da OMC”, disse Fu, observando que Pequim apresentará uma queixa formal ao órgão com sede em Genebra.

Os Estados Unidos e seus aliados acusam a China de prejudicar o sistema de comércio global por meio do uso de subsídios industriais maciços, restrições ao investimento interno e violações da proteção à propriedade intelectual.

A ratificação do acordo de investimento UE-China em 2021 foi interrompida depois que Pequim impôs sanções a membros do Parlamento Europeu. Fu disse esperar que a liderança da UE tenha “coragem e força política suficientes também” para dar a aprovação final ao acordo.

Questionado se a China suspenderia as sanções para abrir o processo, ele disse que Pequim está aberta a “todas as soluções, desde que sejam baseadas na reciprocidade e na igualdade”.

O embaixador disse que foi um erro da UE permitir que a guerra ucraniana ditasse suas relações com a China.

“Não acho que seja uma abordagem racional vincular o relacionamento com a China apenas à crise ucraniana”, disse ele, acrescentando que os “interesses de segurança legítimos” da Rússia devem ser respeitados: “Não é preto no branco como algumas pessoas pensam que é .”

Mas destacou que há “espaço para negociação e até para China e União Europeia se darem as mãos na promoção da paz”.

Ele acrescentou que “não há possibilidade” de um possível telefonema ou reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, observando que altos funcionários chineses estão em contato com seus colegas ucranianos.

