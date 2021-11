Deslizamentos de lama na Colúmbia Britânica: equipes de resgate trabalham para alcançar até 275 pessoas presas na rodovia após a chuva

Cerca de 50 dos presos na Interestadual 7, a leste de Vancouver, são crianças, disseram as autoridades.

“O que complica esta situação é que temos dois planadores na Rodovia 7 e temos pessoas presas sob os escombros … e algumas delas foram resgatadas”, disse Boone à CBC News.

Boone disse que as autoridades ainda não têm certeza se sabem a extensão total do número de veículos e pessoas desaparecidas.

Pelo menos nove pessoas foram hospitalizadas com ferimentos leves após um deslizamento de terra perto de Agassiz, British Columbia, relata o jornal A. Tweet dos Serviços de Emergência de Saúde da Colúmbia Britânica

De acordo com a agência, ambulâncias são organizadas em Chilliwack caso os pacientes precisem de cuidados devido a enchentes ou deslizamentos de terra.

chuva e vento Ordens de evacuação exigidas na Colúmbia Britânica e avisos de inundação no estado de Washington.

As autoridades ordenaram que todos os 7.000 residentes de Merritt, British Columbia, evacuassem.

“O aumento das enchentes tornou a estação de tratamento de esgoto da cidade inoperante por um período indefinido”, disseram as autoridades municipais em um comunicado anunciando a ordem de evacuação. ””. .

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que o governo está pronto para dar à cidade qualquer ajuda necessária.

“Estamos aqui para ajudá-lo”, disse ele.

Em outras partes do condado, muitas casas em Abbotsford foram obrigadas a evacuar depois que uma emergência local foi declarada.

“A cidade de Abbotsford está passando por fortes chuvas, resultando em várias emergências locais na cidade. Vários pequenos deslizamentos e inundações localizadas ocorreram em muitas áreas da cidade”, disse a cidade em um comunicado à imprensa.

Há muitos fechamentos e atrasos nas rodovias. Transporte BC publicou imagens no Twitter de deslizamentos de terra cobrindo as estradas.

A polícia da cidade fronteiriça de Sooms, Washington, nos Estados Unidos, postou no Twitter vídeos sobre as enchentes.

Um vídeo compartilhado pela Soms Police mostra uma estrada inundada. A polícia disse aos moradores em um tweet na segunda-feira que a estrada para a fronteira canadense estava fechada.

Outro vídeo compartilhado pela residente de Bellingham, Kristen Smith, mostra uma grande quantidade de água de Squalicum Creek vazando e correndo para a rua.

Pelo menos 160.000 residentes no noroeste de Washington sofreram apagões desde as 15h30, horário do Pacífico, de acordo com o poweroutage.us.

Dezenas de estradas foram fechadas na segunda-feira, após três dias de fortes chuvas na área.

Os ventos eram tão fortes na área que o Serviço Meteorológico Nacional relatou uma rajada de 99 mph a 6.680 pés no Monte Rainier.

“O vento com uma subida repentina através do estreito de Juan de Fuca, através da Ilha Whidbey, até as costas dos condados de Skagit e Snohomish, estava soprando entre 45-60 milhas por hora. Os ventos devem enfraquecer conforme eles fazem o seu caminho para o interior. os ventos vão mudar Ser repentinos e fortes #wawx “, tuitou o escritório do National Weather Service em Seattle.

Vários rios em Washington estão sob alerta de enchentes e as estradas no Parque Nacional Olímpico foram fechadas devido a enchentes e deslizamentos de terra.

A Guarda Costeira dos EUA tuitou que está ajudando as autoridades locais a evacuar as casas a oeste de Forks.

“Relatório de 10 pessoas sob risco de aumento das águas das enchentes na área. Nenhum ferimento relatado”, dizia o tweet.

Os funcionários do condado de Skagit anunciaram que os locais de teste e vacinas da Covid-19 serão fechados na segunda e terça-feira devido a enchentes e ventos fortes.