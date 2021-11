Portugal proíbe chefes de contatar funcionários fora do horário de trabalho

Portugal aprovou novas leis trabalhistas, incluindo a proibição dos patrões de contatar os trabalhadores fora do horário de trabalho.

O parlamento de Portugal aprovou novas leis trabalhistas no início deste mês e elas foram introduzidas após um aumento no número de trabalhadores domésticos em meio à pandemia do coronavírus.

uma documento Ao propor a nova legislação trabalhista, publicada no final de outubro, ele deixou claro que os trabalhadores deveriam ter direito a pelo menos 11 horas consecutivas de “descanso noturno”, durante as quais não deveriam ser interrompidas exceto em situações de emergência.

As regras também exigem que os empregadores contribuam para as despesas de trabalho em casa de seus funcionários, como internet e eletricidade.

Além disso, espera-se que os superiores se reúnam com membros da equipe cara a cara a cada dois meses.

Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, disse na recente Web Summit em Lisboa que a pandemia mostrou que o teletrabalho é “uma virada de jogo, dando aos trabalhadores a capacidade de decidir onde e de onde querem trabalhar ” “

Os empregadores que não cumprirem as novas regras podem ser multados, mas as leis não se aplicam a empresas com menos de 10 funcionários.

No entanto, nem todas as regras propostas foram aprovadas pelos legisladores. Por exemplo, o parlamento português supostamente não aprovou uma moção para dar aos trabalhadores o “direito de se desconectar” e desligar suas máquinas de trabalho no final do dia.

Vem depois da maioria dos legisladores do Parlamento Europeu Vote no “Direito de Desconectar” Código para implementar em todo o bloco.

Essa lei já foi feita Foi introduzido de alguma forma em países como França e Espanha. A lei do ‘direito de desconectar’ também foi exigida no Reino Unido

Os dados mostraram que as pessoas eram Trabalhar mais horas em casa Durante a pandemia de coronavírus.