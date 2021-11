Tiroteio no Portão Lekki em 2020: painel judicial nigeriano condena tiroteio como ‘massacre’

A Comissão de Investigação e Compensação Judicial do Tribunal de Arbitragem de Lagos foi encarregada de investigar o infame tiroteio do Portão Lekki no ano passado em Lagos, quando as forças de segurança nigerianas abriram fogo contra jovens que protestaram pacificamente contra a suposta brutalidade policial.

Seu explosivo relatório – que levou mais de um ano para ser produzido – acusa oficiais do exército nigeriano de “atirar, ferir e matar manifestantes indefesos e indefesos, sem provocação ou justificativa, enquanto eles agitavam a bandeira nigeriana e cantavam o hino nacional”. O método de assalto e morte no contexto pode ser descrito como um massacre. ”

A comissão também concluiu que “o comportamento dos militares nigerianos foi exacerbado por sua recusa em permitir que ambulâncias prestassem assistência médica às vítimas que precisavam de tal assistência. Também foi constatado que o exército não cumpriu suas regras de combate”.

O relatório da comissão reitera e se refere repetidamente a relatórios anteriores da CNN, que usou carimbos de data / hora, dados de vídeo e geolocalização no ano passado para analisar horas de vídeos filmados pelos manifestantes.

Uma investigação da CNN descobriu que os militares nigerianos dispararam munição real contra a multidão no portão de pedágio de Lekki, matando e ferindo várias pessoas. Várias testemunhas também disseram à CNN no ano passado que as ambulâncias foram impedidas de entrar no local para ajudar os manifestantes feridos.

Apesar da abundância de evidências de vídeo, o governo nigeriano há muito nega ter atirado nos manifestantes. No mês passado, no aniversário de um ano do tiroteio, o ministro da Informação da Nigéria, Alhaji Lai Muhammad, chamou o incidente de “massacre falso” e continuou a rejeitar a investigação da CNN como notícia falsa.

O governo e os militares não responderam imediatamente aos pedidos de comentários no relatório do Comitê Judiciário de segunda-feira, que a CNN citou dezenas de vezes.

No entanto, o governador de Lagos, Babajide Sanu Olu, disse que o governo estadual de Lagos implementará as recomendações da comissão, de acordo com a mídia local.

“Isso ajudará na devida recuperação e compensação de todos os que deveriam ter sido injustiçados. Quero assegurar-lhes que um white paper será publicado. Vou formar um comitê para revisar o documento entre duas semanas e o lançamento de um white paper , ”Sanu Ulu disse, De acordo com o International Center for Journalism Investigation

O que aconteceu

Antes dos eventos sangrentos no Portão Lekki no ano passado, os manifestantes estavam participando dele protestos diários Ele cruzou a Nigéria por cerca de duas semanas devido a alegações generalizadas de sequestro, assédio e extorsão por uma unidade policial conhecida como Esquadrão Anti-Roubo Especial (SARS).

tiroteio Em 20 de outubro Isso acabará eliminando o nascente movimento de protesto juvenil da Nigéria, conhecido como #EndSARS.

A comissão de inquérito foi inicialmente criada em outubro de 2020 pelo Governo do Estado de Lagos para investigar os casos de alegada brutalidade policial – e o agora extinto Esquadrão Especial Antifurto – e mais tarde foi encarregada de investigar o incidente do pedágio.

Além disso, o relatório da comissão alega tentativas de encobrimento por parte da polícia, que afirma ter limpado os vestígios do tiroteio em Leakey Gate e não ter mantido a cena para os investigadores. “Os policiais também tentaram encobrir suas ações pegando balas”, diz o relatório.

As autoridades nigerianas também são acusadas de adulterar as imagens do circuito interno de TV e transportar os corpos dos mortos.

O relatório recomenda que todos, exceto um general das forças armadas nigerianas implantadas no Portão Lekki enfrentem “ação disciplinar apropriada e destituída de status” antes de serem expulsos.

“Eles não são adequados e adequados para servir em qualquer serviço público ou segurança do país”, diz ela.

O relatório acrescentou que “os dias sombrios do regime militar acabaram e são necessários mais princípios e abordagens democráticas para ganhar a paz e a confiança pública”.

A reação ao relatório levou a uma manifestação emocional da plataforma de mídia social Twitter na noite de segunda-feira na Nigéria. Vários jovens disseram à CNN que sentem que os resultados os justificam.

“Lágrimas encheram meus olhos. A verdade não precisa de defesa”, disse o DJ Switch, que transmitiu alguns dos acontecimentos daquela noite e mais tarde foi forçado a fugir do país.

Akin Oloy, que estava na linha de frente do protesto naquela noite, disse à CNN: “As conclusões da Comissão de Investigação Judicial em seu relatório que definiu as atrocidades no portão de pedágio como um massacre, são uma grande vitória e nos levam ao caminho certo para alcançar justiça para muitas vítimas inocentes, sobreviventes e almas perdidas que ainda jazem em túmulos desconhecidos. ”

Sara Ibrahim, que participou dos protestos #EndSARS e também forneceu evidências no comitê de investigação, disse à CNN que a justiça e a responsabilidade agora devem seguir. “Espero que todas as recomendações sejam implementadas. Por um lado, o reconhecimento de que isso aconteceu e, por outro, a prestação de contas”, disse ela.

Ibrahim acrescentou que “a justiça é incompleta sem prestação de contas”.