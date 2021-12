Covid-19 perturba uma importante província industrial chinesa

XANGAI, 14 de dezembro (Reuters) – Várias empresas interromperam as operações em um dos maiores e mais movimentados centros de manufatura da China, à medida que as autoridades dobraram para conter o surto de COVID-19, interrompendo parte da produção de bens, de baterias e roupas a tintas têxteis e plásticos.

A província de Zhejiang relatou 217 casos transmitidos localmente com sintomas confirmados em apenas oito dias desde o primeiro caso em 6 de dezembro. Antes do surto atual, ele havia relatado apenas um caso local este ano.

Dezenas de milhares estão em quarentena e alguns voos domésticos foram suspensos, já que uma autoridade nacional de saúde disse que os surtos em três cidades – Ningbo, Shaoxing e Hangzhou – estavam se desenvolvendo em um ritmo “relativamente rápido”. Consulte Mais informação

As três cidades responderam por mais de 50% da produção econômica da província de 6,46 trilhões de yuans (US $ 1,02 trilhão) no ano passado. Muitos dos produtos de Zhejiang são exportados.

Nada menos que 20 empresas listadas, incluindo Zhejiang Mustang Battery Co (605378.SS)Guobang Pharma Ltd (605507.SS) e fabricante de corantes têxteis Zhejiang Runtu Co (002440.SZ) Fechou operações em áreas afetadas pelo vírus na província de Zhejiang, que responde por cerca de 6% do PIB da China.

As empresas disseram que suspenderam as operações de acordo com os pedidos do governo local no distrito de Zhenhai em Ningbo e Shangyu em Shaoxing, restringindo toda a fabricação de hastes de produção.

Os aplicativos cobrem todas as empresas nas regiões afetadas, mas apenas as empresas listadas são obrigadas a divulgar qualquer impacto sobre seus negócios.

Um funcionário do departamento de logística da empresa disse que a Ningbo Mengheng Costume Accessories Ltd., uma fabricante não listada de materiais para roupas, fechou todas as suas fábricas em Zhenhai.

“[The firm] Não é possível assinar novos contratos como [it is] “Preocupado que não seja entregue no prazo”, disse o funcionário à Reuters, referindo-se ao impacto do surto na cadeia de suprimentos da empresa.

Fechamento de fábrica

O Mustang Battery, de Ningbo, disse que a suspensão da produção foi uma medida temporária que “não terá um impacto negativo de longo prazo no crescimento da empresa”.

Zhejiang Runtu disse que todas as suas unidades na Zona de Desenvolvimento Econômico de Zhejiang Shangyu (SEDZ), que responde por 95% de sua receita, estão inativas desde 9 de dezembro e espera um impacto negativo em seus resultados do quarto trimestre.

Existem mais de 350 empresas industriais na área, localizadas perto das cidades de Ningbo, Hangzhou, Xangai, Suzhou e Wenzhou.

Ningbo Homelink Eco-Itech Company (301193.SZ), Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Corporation (002915.SZ)Zhejiang Jingsheng Mecânica e Elétrica Co., Ltd. (300316.SZ) E Zhejiang Fenglong Electric Company (002931.SZ) As obras também foram suspensas nas áreas afetadas.

As principais indústrias de Zhenhai, que possui um porto, incluem a fabricação de máquinas de precisão e produtos químicos. O distrito também abriga fábricas com investimentos de mais de 700 empresas estrangeiras, incluindo LG Electronics Inc (066570.KS) Toshiba Inc (6502.T), de acordo com o site do governo Zhenhai.

Sinopec (600028.SS) A Qinhai Refining and Chemical Corporation, a maior refinaria de petróleo da China, disse na terça-feira que estava mantendo uma alta taxa de operação, apesar do endurecimento das medidas contra o coronavírus.

Condado em alerta

Embora os fechamentos de fábricas sejam limitados a certas regiões, o público em geral em Zhejiang enfrenta restrições mais amplas.

Cidades como Huzhou e Jiaxing, que não relataram surtos, fecharam muitos locais de entretenimento internos e prometeram evitar conferências e eventos não essenciais.

Um funcionário do governo local disse à Reuters que Wenzhou, até agora sem nenhum caso de infecção, conduziu exercícios de prevenção de surtos nas últimas semanas para que o governo esteja pronto para bloquear as áreas afetadas e lançar um plano de testes assim que a infecção for detectada.

“Afinal, Wenzhou não é uma cidade grande e o trabalho de prevenção do COVID-19 continua sendo uma das principais prioridades”, disse o funcionário, que pediu para não ser identificado.

Mais de 50.000 pessoas foram colocadas em quarentena em instalações centrais em toda a província costeira de 64,4 milhões de pessoas, enquanto cerca de meio milhão mais estão sendo monitorados.

(1 dólar = 6,3631 yuan)

Reportagem adicional de Samuel Chen, Stella Keogh, Roxanne Liu, Ryan Wu e Beijing Newsroom; Edição de Jane Wardle e Giles Algood

