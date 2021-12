O Reino Unido removerá todos os países de sua lista vermelha de viagens COVID na quarta-feira

LONDRES (Reuters) – O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, disse ao Parlamento que o governo britânico removerá todos os 11 países de sua lista vermelha de viagens COVID-19 de quarta-feira, porque agora há transmissão comunitária de Omicron na Grã-Bretanha.

A nova variante Omicron foi descoberta pela primeira vez na África do Sul e Hong Kong. O governo britânico acrescentou 11 países africanos à sua lista vermelha no final de novembro, o que significa que apenas cidadãos do Reino Unido ou residentes vindos desses países foram autorizados a entrar em quarentena em um hotel.

“Agora que há transmissão comunitária da Omicron no Reino Unido e a Omicron se espalhou amplamente pelo mundo, a Lista Vermelha de viagens agora é menos eficaz em desacelerar a incursão da Omicron do exterior”, disse Javid.

“Removeremos todos os 11 países da lista vermelha de viagens a partir das 4 da manhã de amanhã.”

Os 11 países a serem removidos são Angola, Botswana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia e Zimbabwe.

A Grã-Bretanha registrou mais de 4.700 casos de omicron, com 10 pessoas hospitalizadas e uma pessoa morrendo após contrair a variante. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse na terça-feira que a Grã-Bretanha enfrentava uma “escalada significativa” nos casos da Omicron.

As agências de viagens instaram o governo a reduzir as restrições o mais rápido possível. Aeroporto Heathrow de Londres [RIC:RIC:FERHT.UL] A empresa disse na semana passada que estava vendo altos níveis de viajantes a negócios serem cancelados devido a preocupações com as restrições. Consulte Mais informação

A Grã-Bretanha ainda exigirá que todos os viajantes que chegam façam um PCR ou teste de fluxo lateral rápido no máximo 48 horas antes da partida, um procedimento que o ministro dos Transportes, Grant Shapps, disse que seria revisado na primeira semana de janeiro.

Mark Tanzer, presidente-executivo da associação de viagens ABTA, saudou a remoção da lista vermelha, mas disse que o teste também deveria ter sido descartado.

“Com os procedimentos de teste estendidos até o período de Natal e Ano Novo, e a indústria se aproximando rapidamente do pico da temporada de reservas do verão de 2022, as empresas de viagens estão enfrentando uma situação extremamente perigosa”, disse ele em um comunicado.

“A confiança do consumidor em viagens sofreu um grande revés, que provavelmente sobreviverá a essas restrições.”

As chegadas de países da Lista Vermelha tiveram que pagar milhares de libras para serem colocadas em quarentena em hotéis aprovados pelo governo. Muitos reclamaram nas redes sociais sobre os custos e as condições de sua estadia.

A falta de quartos disponíveis também deixou algumas pessoas presas do lado de fora, à espera de vaga nos hotéis.

(Reportagem de Kylie McClellan e Elizabeth Piper) Edição de Guy Faulconbridge, Paul Sandell e Gareth Jones

